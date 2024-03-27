«Спартак» направит деньги с матча против «Урала» пострадавшим в «Крокусе»

Матч пройдет 30 марта на «ЛУКОЙЛ Арене» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Футбольный клуб «Спартак» направит все средства с матча против «Урала» пострадавшим и семьям погибших в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом рассказали в пресс-службе московского ФК.

«Все средства от продажи билетов на домашний матч „Спартак“ — „Урал“ будут направлены на помощь пострадавшим» — сказано в сообщении. Матч состоится на «ЛУКОЙЛ Арене» 30 марта.

К благотворительной помощи также присоединился питерский «Зенит». Футбольный клуб пожертвует все средства с домашнего матча 23-го тура РПЛ против калининградской «Балтики» пострадавшим в «Крокусе».

Трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. Террористы вломились в здание и открыли стрельбу по беззащитным гражданам. Погибло 140 человек, а пострадали порядка 360. По всей стране отменяются массовые мероприятия. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.