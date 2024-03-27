Курганец убил знакомого, инсценировав дорожную аварию

В Кургане раскрыто убийство 17-летней давности, замаскированное под ДТП

27 марта 2024 в 20:03 Размер текста - 17 +

Преступление совершено в 2007 году в Целинном округе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские следователи и полицейские раскрыли убийство жителя Целинного округа, совершенное 17 лет назад и замаскированное под ДТП. Подозреваемого задержали в Тюменской области. Возбуждено уголовное дело по п. «д» ч.2 ст. 105 УК РФ «Убийство», сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Курганской области. «По версии следствия, в ночь с 14 на 15 июня 2007 года между обвиняемым и его знакомым произошел конфликт. Злоумышленник жестоко избил потерпевшего, причинив травмы, не совместимые с жизнью. Решив инсценировать ДТП и ввести в заблуждение правоохранителей, злоумышленник переместил тело погибшего на проезжую часть дороги. После этого обратился в органы милиции», — сообщили в региональном СУ СКР. Следствие отрабатывало версию мужчины о ДТП. Однако восстановить картину произошедшего на тот момент не удалось, виновный не был установлен. В 2024 году следователи и сотрудники полиции возобновили поиски преступника в рамках работы группы по раскрытию преступлений прошлых лет. Были проведены экспертиза ДНК и эксгумация останков потерпевшего. Установлено, что смертельные травмы мужчина получил не при ДТП. ДНК-профиль потерпевшего был обнаружен на предметах одежды и объектах, изъятых у его знакомого из багажника автомобиля в 2007 году. Также установлено, что подозреваемый после совершения преступления покинул страну и некоторое время скрывался за границей. В последнее время он проживал в Тюменской области, где и был задержан 25 марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганские следователи и полицейские раскрыли убийство жителя Целинного округа, совершенное 17 лет назад и замаскированное под ДТП. Подозреваемого задержали в Тюменской области. Возбуждено уголовное дело по п. «д» ч.2 ст. 105 УК РФ «Убийство», сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Курганской области. «По версии следствия, в ночь с 14 на 15 июня 2007 года между обвиняемым и его знакомым произошел конфликт. Злоумышленник жестоко избил потерпевшего, причинив травмы, не совместимые с жизнью. Решив инсценировать ДТП и ввести в заблуждение правоохранителей, злоумышленник переместил тело погибшего на проезжую часть дороги. После этого обратился в органы милиции», — сообщили в региональном СУ СКР. Следствие отрабатывало версию мужчины о ДТП. Однако восстановить картину произошедшего на тот момент не удалось, виновный не был установлен. В 2024 году следователи и сотрудники полиции возобновили поиски преступника в рамках работы группы по раскрытию преступлений прошлых лет. Были проведены экспертиза ДНК и эксгумация останков потерпевшего. Установлено, что смертельные травмы мужчина получил не при ДТП. ДНК-профиль потерпевшего был обнаружен на предметах одежды и объектах, изъятых у его знакомого из багажника автомобиля в 2007 году. Также установлено, что подозреваемый после совершения преступления покинул страну и некоторое время скрывался за границей. В последнее время он проживал в Тюменской области, где и был задержан 25 марта.