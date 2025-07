Скончался солист легендарной рок-группы Iron Maiden: что известно о первом вокалисте коллектива Поле Марио Дэй

Вокалист группы Iron Maiden Пол Марио Дэй умер на 70 году жизни

Пол Марио Дэй скончался в возрасте 69 лет Фото: imago stock&people / imago stock&people / Global Look Press В возрасте 69 лет скончался первый вокалист британской рок-группы Iron Maiden Пол Марио Дэй. Об этом сообщает издание The Sun. Дэй принимал участие в деятельности коллектива в 1975–1976 годах. В последние годы жизни музыкант боролся с онкологическим заболеванием. Как уточняется, он ушел из жизни 29 июля у себя дома в Австралии, в окружении родных. Что известно о Поле Марио Дэй — в материале URA.RU. Биография музыканта Пол Марио Дэй появился на свет в 1956 году Фото: Michael Putland / wikipedia.org / Fair use Пол Марио Дэй родился 19 апреля 1956 года в Лондоне. Дэй вписал свое имя в историю рок-музыки, когда в декабре 1975 года, будучи всего 19-летним юношей, стал первым вокалистом британской хэви-метал-группы Iron Maiden. Этот коллектив впоследствии занял видное место среди лидеров тяжелого рока и оказал существенное влияние на развитие жанра метал. Несмотря на то что сотрудничество Пола Дэя с Iron Maiden было краткосрочным, его роль в формировании раннего звучания группы сложно переоценить. Именно он выступал на дебютном концерте коллектива, который состоялся 1 мая 1976 года в зале Сент-Николас в лондонском районе Поплар. Однако юный возраст и недостаток опыта привели к тому, что уже в октябре того же года Дэя заменил Деннис Уилкок. Как отмечается в документальном фильме «Iron Maiden: The Early Days», причиной увольнения музыканта стало «отсутствие харизмы». После ухода из Iron Maiden Пол Дэй продолжил свою деятельность на британской хэви-метал сцене. В 1980 году он основал группу More, дебютный альбом которой под названием Warhead вышел в 1981 году. В течение своей карьеры Дэй сотрудничал с рядом заметных коллективов, оставивших след в истории рока. После ухода из More перед записью второго альбома он короткое время был вокалистом группы Wildfire — с 1983 по 1984 год. Наибольших коммерческих успехов музыкант достиг в 1985 году, присоединившись к обновленному составу легендарной глэм-рок-группы Sweet, где работал вместе с гитаристом Энди Скоттом и барабанщиком Миком Такером. Энди Скотт также подтвердил печальную новость о кончине коллеги. «Пол Марио Дэй, покойся с миром... PMD был первым вокалистом Iron Maiden и играл в группе More до того, как присоединился к Sweet. Он мирно скончался в своем доме в Австралии», — сообщил Скотт. Что известно об Iron Maiden: интересные факты о группе Дэй стал вокалистом Iron Maiden в 1975 году Фото: imago stock&people / imago stock&people / Global Look Press Основатель группы Стив Харрис затрудняется вспомнить точный момент, когда у него возникла идея создания коллектива, впоследствии ставшего Iron Maiden. Тем не менее он с уверенностью утверждает, что название Iron Maiden появилось у него на Рождество 1975 года. В беседе с журналом Classic Rock Харрис отметил, что даже его мать сочла это название превосходным. Дебютное выступление группы состоялось 1 мая 1976 года в церковном зале Святого Николая в районе Поплар на востоке Лондона. По воспоминаниям гитариста Терри Рэнса, половину публики составляли монахини. В 1978 году Iron Maiden впервые попытались создать на сцене атмосферу с элементами высоких технологий: над барабанной установкой закрепили маску в стиле «Кабуки», соединенную с аквариумным насосом, подающим воду ко рту маски. Во время заключительной композиции эта маска, прообраз будущего Эдди, выпустила поток искусственной крови на ударника Дага Сэмпсона. Несмотря на то, что Сэмпсон остался не в восторге от подобного трюка, остальные музыканты были довольны результатом. Дэй быстро покинул в группу: уже в 1976 году он ушел из коллектива Фото: imago stock&people / imago stock&people / Global Look Press В 1980 году коллектив Iron Maiden был приглашен для участия в популярной телевизионной программе Top Of The Pops с исполнением своего первого сингла Running Free. Организаторы шоу выдвинули необычное требование — музыканты должны были выступить под фонограмму. Однако бас-гитарист Стив Харрис отказался принять такие условия. Благодаря настойчивости группы руководство BBC было вынуждено пойти навстречу: Iron Maiden исполнили свою композицию живьем, что стало их фирменным выступлением в прямом эфире. В биографии Iron Maiden есть и курьезные эпизоды. Однажды группа стала гостем детской телепередачи TISWAS, где произошел забавный инцидент: на сцену вышел человек в костюме Маргарет Тэтчер и стал забрасывать музыкантов эклерами. Этот комичный и хаотичный эпизод до сих пор вызывает улыбки у поклонников коллектива. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

