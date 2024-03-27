На каникулы челябинцы передумали лететь в Москву и отправились в Петербург

OneTwoTrip: челябинцы охладели к Москве и полетели на каникулы в Петербург

28 марта 2024 в 10:17 Размер текста - 17 +

Челябинцы на каникулы полетели в обе столицы и Сочи Фото: Илья Московец © URA.RU Потоки школьников из Челябинской области на весенних каникулах перераспределились от Москвы в пользу Санкт-Петербурга. Как URA.RU рассказали в пресс-службе билетного сервиса OneTwoTrip, первое направление снизило популярность, второе — нарастило. «По данным авиабронирований, на весенние каникулы 2024 года самым популярным городом среди жителей Челябинска и области оказалась Москва. На столицу пришлось 40,5% заказов, что на 25% меньше, чем в 2023 году. Следом идет Санкт-Петербург, где конец марта проведут 18,3% путешественников. Увеличение по отношению к 2023 году достигло 25%», — рассказали URA.RU в офисе OneTwoTrip. Кроме того, анализ бронирований показал стабильный интерес к Сочи, который сохранил свою долю на уровне 15,8%. Возросший спрос также зафиксирован на поездки в Ош и Казань, где количество бронирований увеличилось в несколько раз по сравнению с 2023 годом. В марте участники туристического рынка назвали URA.RU предпочтения челябинцев при выборе направлений для отдыха на майские праздники. Несмотря на значительное повышение цен на туры в Турцию, спрос сохранился на уровне 2023 года. Другим популярным направлением стала Индия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Потоки школьников из Челябинской области на весенних каникулах перераспределились от Москвы в пользу Санкт-Петербурга. Как URA.RU рассказали в пресс-службе билетного сервиса OneTwoTrip, первое направление снизило популярность, второе — нарастило. «По данным авиабронирований, на весенние каникулы 2024 года самым популярным городом среди жителей Челябинска и области оказалась Москва. На столицу пришлось 40,5% заказов, что на 25% меньше, чем в 2023 году. Следом идет Санкт-Петербург, где конец марта проведут 18,3% путешественников. Увеличение по отношению к 2023 году достигло 25%», — рассказали URA.RU в офисе OneTwoTrip. Кроме того, анализ бронирований показал стабильный интерес к Сочи, который сохранил свою долю на уровне 15,8%. Возросший спрос также зафиксирован на поездки в Ош и Казань, где количество бронирований увеличилось в несколько раз по сравнению с 2023 годом. В марте участники туристического рынка назвали URA.RU предпочтения челябинцев при выборе направлений для отдыха на майские праздники. Несмотря на значительное повышение цен на туры в Турцию, спрос сохранился на уровне 2023 года. Другим популярным направлением стала Индия.