27 марта 2024

В Пермском крае резко увеличил прибыль завод промышленных генераторов

Лысьвенский машзавод «Привод» в 2023 году получил 430 млн рублей прибыли
© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие заметно повысило прибыль от продаж продукции (архивное фото)
Предприятие заметно повысило прибыль от продаж продукции (архивное фото) Фото:

Пермское предприятие ООО «Электротяжмаш-Привод» отчиталось о финансовых результатах за 2023 год. По данным СБИС, годовая прибыль завода, который производит промышленные турбогенераторы, составила более 430 млн рублей. Это в четыре раза больше, чем в 2022 году.

«ООО Лысьвенский завод тяжелого электрического машиностроения «Привод», Пермский край. Отчет о финансовых результатах за 2023 год. Выручка – 8,5 млрд рублей, чистая прибыль – 430,5 млн рублей», — сообщается в отчете. Годом ранее выручка предприятия составляла 4 млрд рублей, а чистая прибыль – 102,5 млн рублей.

ООО «Электротяжмаш-Привод» находится в Лысьве Пермского края. Образовано в 2008 году на базе активов одного из лысьвенских машиностроительных предприятий. Завод производит турбогенераторы, гидрогенераторы, синхронные и асинхронные двигатели, а также тяговое электрооборудование. Юрлицо зарегистрировано в Москве.

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Пермское предприятие ООО «Электротяжмаш-Привод» отчиталось о финансовых результатах за 2023 год. По данным СБИС, годовая прибыль завода, который производит промышленные турбогенераторы, составила более 430 млн рублей. Это в четыре раза больше, чем в 2022 году. «ООО Лысьвенский завод тяжелого электрического машиностроения «Привод», Пермский край. Отчет о финансовых результатах за 2023 год. Выручка – 8,5 млрд рублей, чистая прибыль – 430,5 млн рублей», — сообщается в отчете. Годом ранее выручка предприятия составляла 4 млрд рублей, а чистая прибыль – 102,5 млн рублей. ООО «Электротяжмаш-Привод» находится в Лысьве Пермского края. Образовано в 2008 году на базе активов одного из лысьвенских машиностроительных предприятий. Завод производит турбогенераторы, гидрогенераторы, синхронные и асинхронные двигатели, а также тяговое электрооборудование. Юрлицо зарегистрировано в Москве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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