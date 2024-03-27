В Пермском крае резко увеличил прибыль завод промышленных генераторов

Пермское предприятие ООО «Электротяжмаш-Привод» отчиталось о финансовых результатах за 2023 год. По данным СБИС, годовая прибыль завода, который производит промышленные турбогенераторы, составила более 430 млн рублей. Это в четыре раза больше, чем в 2022 году.
«ООО Лысьвенский завод тяжелого электрического машиностроения «Привод», Пермский край. Отчет о финансовых результатах за 2023 год. Выручка – 8,5 млрд рублей, чистая прибыль – 430,5 млн рублей», — сообщается в отчете. Годом ранее выручка предприятия составляла 4 млрд рублей, а чистая прибыль – 102,5 млн рублей.
ООО «Электротяжмаш-Привод» находится в Лысьве Пермского края. Образовано в 2008 году на базе активов одного из лысьвенских машиностроительных предприятий. Завод производит турбогенераторы, гидрогенераторы, синхронные и асинхронные двигатели, а также тяговое электрооборудование. Юрлицо зарегистрировано в Москве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.