28 марта 2024

В Челябинске прошли учения по спасению утопающих, провалившихся под лед. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения по спасению утопающего. Челябинск, мчс, служба спасения, спасатели
Спасатели провели учения по самоспасению для челябинцев Фото:

В Челябинске 29 марта прошли учения по спасению людей, провалившихся под лед. Спасатели также показали способы самопомощи, передает корреспондент URA.RU.

«Выход на лед сейчас крайне опасен. Сегодня мы показали способы спасения людей и как можно самостоятельно выбраться на более крепкий лед, а также подать сигнал о помощи», — сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.

Астахов призвал родителей провести беседы с детьми. Сотрудники службы спасения ежедневно фиксируют подростков и рыбаков, выходящих на лед, отметил он. Река С реки Миасс (Челябинск) при этом практически сошел лед. В учениях приняли участие единая дежурно-диспетчерская служба-112 (ЕДДС) Челябинска и поисково-спасательная служба на водных объектах.

Учения по спасению утопающего. Челябинск
В учениях использовали спастранспорт
Фото:
Учения по спасению утопающего. Челябинск
Спасатели показали, как вести себя, при падении под лед
Фото:
Учения по спасению утопающего. Челябинск
Астахов (справа) сообщил, что случаи выхода на тонкий лед фиксируются практически ежедневно
Фото:

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В Челябинске 29 марта прошли учения по спасению людей, провалившихся под лед. Спасатели также показали способы самопомощи, передает корреспондент URA.RU. «Выход на лед сейчас крайне опасен. Сегодня мы показали способы спасения людей и как можно самостоятельно выбраться на более крепкий лед, а также подать сигнал о помощи», — сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов. Астахов призвал родителей провести беседы с детьми. Сотрудники службы спасения ежедневно фиксируют подростков и рыбаков, выходящих на лед, отметил он. Река С реки Миасс (Челябинск) при этом практически сошел лед. В учениях приняли участие единая дежурно-диспетчерская служба-112 (ЕДДС) Челябинска и поисково-спасательная служба на водных объектах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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