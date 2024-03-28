В Челябинске 29 марта прошли учения по спасению людей, провалившихся под лед. Спасатели также показали способы самопомощи, передает корреспондент URA.RU.
«Выход на лед сейчас крайне опасен. Сегодня мы показали способы спасения людей и как можно самостоятельно выбраться на более крепкий лед, а также подать сигнал о помощи», — сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.
Астахов призвал родителей провести беседы с детьми. Сотрудники службы спасения ежедневно фиксируют подростков и рыбаков, выходящих на лед, отметил он. Река С реки Миасс (Челябинск) при этом практически сошел лед. В учениях приняли участие единая дежурно-диспетчерская служба-112 (ЕДДС) Челябинска и поисково-спасательная служба на водных объектах.
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В Челябинске 29 марта прошли учения по спасению людей, провалившихся под лед. Спасатели также показали способы самопомощи, передает корреспондент URA.RU. «Выход на лед сейчас крайне опасен. Сегодня мы показали способы спасения людей и как можно самостоятельно выбраться на более крепкий лед, а также подать сигнал о помощи», — сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов. Астахов призвал родителей провести беседы с детьми. Сотрудники службы спасения ежедневно фиксируют подростков и рыбаков, выходящих на лед, отметил он. Река С реки Миасс (Челябинск) при этом практически сошел лед. В учениях приняли участие единая дежурно-диспетчерская служба-112 (ЕДДС) Челябинска и поисково-спасательная служба на водных объектах.