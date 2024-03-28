В Челябинске прошли учения по спасению утопающих, провалившихся под лед. Фото, видео

29 марта 2024 в 12:09 Размер текста - 17 +

Спасатели провели учения по самоспасению для челябинцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 29 марта прошли учения по спасению людей, провалившихся под лед. Спасатели также показали способы самопомощи, передает корреспондент URA.RU. «Выход на лед сейчас крайне опасен. Сегодня мы показали способы спасения людей и как можно самостоятельно выбраться на более крепкий лед, а также подать сигнал о помощи», — сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов. Астахов призвал родителей провести беседы с детьми. Сотрудники службы спасения ежедневно фиксируют подростков и рыбаков, выходящих на лед, отметил он. Река С реки Миасс (Челябинск) при этом практически сошел лед. В учениях приняли участие единая дежурно-диспетчерская служба-112 (ЕДДС) Челябинска и поисково-спасательная служба на водных объектах. В учениях использовали спастранспорт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Спасатели показали, как вести себя, при падении под лед Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Астахов (справа) сообщил, что случаи выхода на тонкий лед фиксируются практически ежедневно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 29 марта прошли учения по спасению людей, провалившихся под лед. Спасатели также показали способы самопомощи, передает корреспондент URA.RU. «Выход на лед сейчас крайне опасен. Сегодня мы показали способы спасения людей и как можно самостоятельно выбраться на более крепкий лед, а также подать сигнал о помощи», — сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов. Астахов призвал родителей провести беседы с детьми. Сотрудники службы спасения ежедневно фиксируют подростков и рыбаков, выходящих на лед, отметил он. Река С реки Миасс (Челябинск) при этом практически сошел лед. В учениях приняли участие единая дежурно-диспетчерская служба-112 (ЕДДС) Челябинска и поисково-спасательная служба на водных объектах.