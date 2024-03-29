Экс-криминалист Харламов: спецслужбы РФ вычислят заказчиков теракта в «Крокусе»

29 марта 2024 в 20:22 Размер текста - 17 +

Все причастные к организации теракта в «Крокусе» будут вычислены, уверен Евгений Харламов Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Информационные технологии в настоящий момент развиты настолько, чтобы следствие смогло выйти напрямую на заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле». Это возможно даже в том случае, если для финансирования террористов использовалась криптовалюта через посредников. Об этом журналисту URA.RU рассказал экс-начальник криминальной милиции ОВД Москвы, почетный адвокат России Евгений Харламов. «Дело все в том, что многие заблуждаются, что это невозможно [отследить заказчика теракта]. Я вас уверяю, что это не так. Я это говорю как человек, который систематически общается с силовиками по роду своей деятельности. Может быть открою вам тайну, хоть она такой и не является — информационные технологии и профессиональные качества самих сотрудников выросли. Развитие идет семимильными шагами. Установить заказчиков теракта, посредников или соучастников — это просто дело времени. Все будет установлено, я вас уверяю. Найдут и установят всех причастных, даже если они находятся за границей», — рассказал Евгений Харламов в разговоре с URA.RU, отвечая на вопрос о том, насколько в текущих реалиях возможно найти заказчиков теракта. Ранее в офис криптобиржи Beribit в «Москва-Сити» нагрянули правоохранители для проведения обысков. По одной из версий, финансирование террористов могло быть произведено из-за рубежа с использованием криптовалюты. При этом сами криптобиржи заверили, что сотрудничают со следствием. Теракт в «Крокус Сити Холле» был организован 22 марта. Четверо террористов ворвались в помещение с автоматами и начали массовый расстрел людей. Все из них были задержаны. В настоящий момент продолжается расследование дела. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Информационные технологии в настоящий момент развиты настолько, чтобы следствие смогло выйти напрямую на заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле». Это возможно даже в том случае, если для финансирования террористов использовалась криптовалюта через посредников. Об этом журналисту URA.RU рассказал экс-начальник криминальной милиции ОВД Москвы, почетный адвокат России Евгений Харламов. «Дело все в том, что многие заблуждаются, что это невозможно [отследить заказчика теракта]. Я вас уверяю, что это не так. Я это говорю как человек, который систематически общается с силовиками по роду своей деятельности. Может быть открою вам тайну, хоть она такой и не является — информационные технологии и профессиональные качества самих сотрудников выросли. Развитие идет семимильными шагами. Установить заказчиков теракта, посредников или соучастников — это просто дело времени. Все будет установлено, я вас уверяю. Найдут и установят всех причастных, даже если они находятся за границей», — рассказал Евгений Харламов в разговоре с URA.RU, отвечая на вопрос о том, насколько в текущих реалиях возможно найти заказчиков теракта. Ранее в офис криптобиржи Beribit в «Москва-Сити» нагрянули правоохранители для проведения обысков. По одной из версий, финансирование террористов могло быть произведено из-за рубежа с использованием криптовалюты. При этом сами криптобиржи заверили, что сотрудничают со следствием. Теракт в «Крокус Сити Холле» был организован 22 марта. Четверо террористов ворвались в помещение с автоматами и начали массовый расстрел людей. Все из них были задержаны. В настоящий момент продолжается расследование дела.