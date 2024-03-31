31 марта 2024
30 марта 2024

На СВО погиб сварщик из Пермского края Алексей Сурсяков

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Прощание с бойцом состоялось 31 марта Фото:

Сварщик из Осы Пермского края Алексей Сурсяков погиб во время специальной военной операции. Прощание с бойцом состоялось 31 марта. Об этом сообщает администрация Бардымского округа в своем официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте».

«31 марта в последний путь проводили рядового Алексея Сурсякова в селе Бичурино Бардымского округа. Он отправился на фронт осенью 2022 года, а погиб 22 марта. У Алексея остались мать, отец и старший брат. Скорбим вместе с его родными и близкими», — сообщили в окружной администрации.

Алексей родился и вырос в селе Бичурино. После школы получил профессию сварщика в политехническом колледже. До отправления на спецоперацию работал по специальности в Осе.

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Сварщик из Осы Пермского края Алексей Сурсяков погиб во время специальной военной операции. Прощание с бойцом состоялось 31 марта. Об этом сообщает администрация Бардымского округа в своем официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте». «31 марта в последний путь проводили рядового Алексея Сурсякова в селе Бичурино Бардымского округа. Он отправился на фронт осенью 2022 года, а погиб 22 марта. У Алексея остались мать, отец и старший брат. Скорбим вместе с его родными и близкими», — сообщили в окружной администрации. Алексей родился и вырос в селе Бичурино. После школы получил профессию сварщика в политехническом колледже. До отправления на спецоперацию работал по специальности в Осе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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