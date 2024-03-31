На СВО погиб сварщик из Пермского края Алексей Сурсяков

Прощание с бойцом состоялось 31 марта Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сварщик из Осы Пермского края Алексей Сурсяков погиб во время специальной военной операции. Прощание с бойцом состоялось 31 марта. Об этом сообщает администрация Бардымского округа в своем официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте».

«31 марта в последний путь проводили рядового Алексея Сурсякова в селе Бичурино Бардымского округа. Он отправился на фронт осенью 2022 года, а погиб 22 марта. У Алексея остались мать, отец и старший брат. Скорбим вместе с его родными и близкими», — сообщили в окружной администрации.

Алексей родился и вырос в селе Бичурино. После школы получил профессию сварщика в политехническом колледже. До отправления на спецоперацию работал по специальности в Осе.