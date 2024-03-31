В Екатеринбурге вынесли приговор полицейским-начальникам, задержанным ФСБ

01 апреля 2024 в 12:57 Размер текста - 17 +

Один из полицейских отделался штрафом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор руководителю следственного отделения отдела полиции №13 майору Куанышу Биисову и оперативнику уголовного розыска №11 капитану Руслану Мурзабаеву, которых в 2021 году задержали сотрудники ФСБ. Они признаны виновным в коррупции, пояснили URA.RU в инстанции. Биисова оштрафовали на три миллиона 800 тысяч рублей. Он лишен звания и ближайшие четыре года не сможет работать в органах. Мурзабаева отправили в колонию строгого режима на 4,5 года и лишили погон, уточнили в суде. Приговор был оглашен 1 марта. Однако в законную силу он пока не вступил — из-за пяти апелляционных жалоб, четыре из которых были направлены адвокатами осужденных (пятая — прокурором). Мурзабаев был задержан в 2021 году по подозрению в превышении должностных полномочий и посредничестве во взяточничестве. Силовики поймали его с 1,5 млн рублей. Деньги он должен был передать Биисову. Материалы уголовного дела поступили в суд в середине мая 2023 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор руководителю следственного отделения отдела полиции №13 майору Куанышу Биисову и оперативнику уголовного розыска №11 капитану Руслану Мурзабаеву, которых в 2021 году задержали сотрудники ФСБ. Они признаны виновным в коррупции, пояснили URA.RU в инстанции. Биисова оштрафовали на три миллиона 800 тысяч рублей. Он лишен звания и ближайшие четыре года не сможет работать в органах. Мурзабаева отправили в колонию строгого режима на 4,5 года и лишили погон, уточнили в суде. Приговор был оглашен 1 марта. Однако в законную силу он пока не вступил — из-за пяти апелляционных жалоб, четыре из которых были направлены адвокатами осужденных (пятая — прокурором). Мурзабаев был задержан в 2021 году по подозрению в превышении должностных полномочий и посредничестве во взяточничестве. Силовики поймали его с 1,5 млн рублей. Деньги он должен был передать Биисову. Материалы уголовного дела поступили в суд в середине мая 2023 года.