31 марта 2024

В Екатеринбурге вынесли приговор полицейским-начальникам, задержанным ФСБ

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, погоны, полиция, майор полиции
Один из полицейских отделался штрафом Фото:

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор руководителю следственного отделения отдела полиции №13 майору Куанышу Биисову и оперативнику уголовного розыска №11 капитану Руслану Мурзабаеву, которых в 2021 году задержали сотрудники ФСБ. Они признаны виновным в коррупции, пояснили URA.RU в инстанции.

Биисова оштрафовали на три миллиона 800 тысяч рублей. Он лишен звания и ближайшие четыре года не сможет работать в органах. Мурзабаева отправили в колонию строгого режима на 4,5 года и лишили погон, уточнили в суде.

Приговор был оглашен 1 марта. Однако в законную силу он пока не вступил — из-за пяти апелляционных жалоб, четыре из которых были направлены адвокатами осужденных (пятая — прокурором).

Мурзабаев был задержан в 2021 году по подозрению в превышении должностных полномочий и посредничестве во взяточничестве. Силовики поймали его с 1,5 млн рублей. Деньги он должен был передать Биисову. Материалы уголовного дела поступили в суд в середине мая 2023 года.

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Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор руководителю следственного отделения отдела полиции №13 майору Куанышу Биисову и оперативнику уголовного розыска №11 капитану Руслану Мурзабаеву, которых в 2021 году задержали сотрудники ФСБ. Они признаны виновным в коррупции, пояснили URA.RU в инстанции. Биисова оштрафовали на три миллиона 800 тысяч рублей. Он лишен звания и ближайшие четыре года не сможет работать в органах. Мурзабаева отправили в колонию строгого режима на 4,5 года и лишили погон, уточнили в суде. Приговор был оглашен 1 марта. Однако в законную силу он пока не вступил — из-за пяти апелляционных жалоб, четыре из которых были направлены адвокатами осужденных (пятая — прокурором). Мурзабаев был задержан в 2021 году по подозрению в превышении должностных полномочий и посредничестве во взяточничестве. Силовики поймали его с 1,5 млн рублей. Деньги он должен был передать Биисову. Материалы уголовного дела поступили в суд в середине мая 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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