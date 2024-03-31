Вертолет Utair совершил экстренную посадку в Красноярском крае. Транспортная прокуратура выясняет обстоятельства инцидента, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского надзорного ведомства.
«По предварительным данным, сегодня около 14 часов местного времени вертолет Ми-8 авиакомпании „ЮТэйр-Вертолетные услуги“ по технической причине совершил незапланированную посадку в Туруханском районе Красноярского края. На борту судна находилось три члена экипажа», — сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Силовики устанавливают обстоятельства инцидента. Красноярская транспортная прокуратура проверит авиакомпанию на соблюдение законодательства о безопасности полетов.
Ранее URA.RU писало, что самолет Utair до Сургута вынужденно прервал полет из-за пожара. Он совершил экстренную посадку в Уфе из-за загоревшегося шасси.
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