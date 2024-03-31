31 марта 2024

Вертолет Utair совершил экстренную посадку в Красноярском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Ханты-Мансийск, вертолет, utair, ютейр, ютэйр
Вертолет Utair совершил экстренную посадку в Красноярском крае Фото:

Вертолет Utair совершил экстренную посадку в Красноярском крае. Транспортная прокуратура выясняет обстоятельства инцидента, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского надзорного ведомства.

«По предварительным данным, сегодня около 14 часов местного времени вертолет Ми-8 авиакомпании „ЮТэйр-Вертолетные услуги“ по технической причине совершил незапланированную посадку в Туруханском районе Красноярского края. На борту судна находилось три члена экипажа», — сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Силовики устанавливают обстоятельства инцидента. Красноярская транспортная прокуратура проверит авиакомпанию на соблюдение законодательства о безопасности полетов.

Ранее URA.RU писало, что самолет Utair до Сургута вынужденно прервал полет из-за пожара. Он совершил экстренную посадку в Уфе из-за загоревшегося шасси.

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Вертолет Utair совершил экстренную посадку в Красноярском крае. Транспортная прокуратура выясняет обстоятельства инцидента, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского надзорного ведомства. «По предварительным данным, сегодня около 14 часов местного времени вертолет Ми-8 авиакомпании „ЮТэйр-Вертолетные услуги“ по технической причине совершил незапланированную посадку в Туруханском районе Красноярского края. На борту судна находилось три члена экипажа», — сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Силовики устанавливают обстоятельства инцидента. Красноярская транспортная прокуратура проверит авиакомпанию на соблюдение законодательства о безопасности полетов. Ранее URA.RU писало, что самолет Utair до Сургута вынужденно прервал полет из-за пожара. Он совершил экстренную посадку в Уфе из-за загоревшегося шасси.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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