Трое рабочих попали в больницу при обвале на свердловской шахте

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Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение Мариинский прииск. Свердловская область, шахта, состав, тоннель, узкоколейка
Один из рабочих отделался испугом Фото:
новость из сюжета
Рабочие оказались под завалами из-за обрушения шахты «Северопесчанская»

Трое рабочих попали в больницу при обвале горных пород после взрывных работ в шахте «Северопесчанская» (Краснотурьинск, Свердловская область). Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.

«Один находится под завалами — его судьба неизвестна. Трое госпитализированы, еще один отделался испугом, он не пострадал», — сказал собеседник агентства. При этом представители предприятия утверждают, что под завали находятся два человека. Впрочем, глава пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что из-под завала на поверхность извлечены четверо рабочих — трое из них доставлены в районную больницу, четвертому госпитализация не потребовалась. Операция по спасению пятого рабочего продолжается.

Обвал произошел на глубине 338 метров. Всего на смене находились 106 рабочих.

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Трое рабочих попали в больницу при обвале горных пород после взрывных работ в шахте «Северопесчанская» (Краснотурьинск, Свердловская область). Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «Один находится под завалами — его судьба неизвестна. Трое госпитализированы, еще один отделался испугом, он не пострадал», — сказал собеседник агентства. При этом представители предприятия утверждают, что под завали находятся два человека. Впрочем, глава пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что из-под завала на поверхность извлечены четверо рабочих — трое из них доставлены в районную больницу, четвертому госпитализация не потребовалась. Операция по спасению пятого рабочего продолжается. Обвал произошел на глубине 338 метров. Всего на смене находились 106 рабочих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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