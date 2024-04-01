Трое рабочих попали в больницу при обвале на свердловской шахте

Трое рабочих попали в больницу при обвале горных пород после взрывных работ в шахте «Северопесчанская» (Краснотурьинск, Свердловская область). Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.
«Один находится под завалами — его судьба неизвестна. Трое госпитализированы, еще один отделался испугом, он не пострадал», — сказал собеседник агентства. При этом представители предприятия утверждают, что под завали находятся два человека. Впрочем, глава пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что из-под завала на поверхность извлечены четверо рабочих — трое из них доставлены в районную больницу, четвертому госпитализация не потребовалась. Операция по спасению пятого рабочего продолжается.
Обвал произошел на глубине 338 метров. Всего на смене находились 106 рабочих.
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