Биатлонист Тихонов назвал норвежца Клебо отмороженным

Такую реакцию Тихонова вызвало ранее сказанное заявление Клебо, указано в материале
Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал норвежца Йоханнеса Клебо «отмороженным» после заявления последнего о допуске российских спортсменов к международным стартам. Слова Тихонова приводят спортивные СМИ.

«Отмороженный норвежец. Они все там профашисты до одного, по-другому я их не вообще воспринимаю в этой стране», — заявил Тихонов. Его слова приводит «ВсеПроСпорт». Он также отметил, что Клебо «никуда не денется» и будет соревноваться с нашими спортсменами, если их допустят к стартам.

Ранее Йоханнес Клебо в интервью заявлял, что пока не знает, как будет себя вести, если российских спортсменов действительно допустят к соревнованиям. Он отметил, что пока идет конфликт на территории Украины он «не видит в этом смысла».

Ранее поступала информация о том, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) рассматривала возможность возвращения и допуска российских спортсменов на соревнования под своей эгидой. Международный олимпийский комитет также думал над этим, несмотря на то, что некоторые члены совета федерации были против этого решения.

