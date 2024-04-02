В ХМАО резко подорожала земля под строительство загородных домов

02 апреля 2024 в 20:40 Размер текста - 17 +

Стоимость земли под загородное строительство поднялась на 20% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе выросла стоимость земли под загородную застройку. По словам руководителя филиала агентства недвижимости «Этажи» в Нижневартовске Василия Расстегаева, цена поднялась примерно на 20%, по сравнению с концом 2023 года. «По девелоперам не могу сказать, чтобы стоимость выросла, пока что они держат цену. Ну, и сильного ажиотажа нет, чтобы они начали что-то поднимать. А вот по земле — примерно на 20% выросла цена за три-четыре месяца. Но сейчас еще начинается сезон, спрос увеличивается и собственники это чувствуют — тоже начинают повышать цены», — рассказал журналисту URA.RU Расстегаев. Несмотря на рост стоимости жилья в загородном сегменте, риелторы отмечают, что югорчане все равно интересуются строительством своих домов. Квадратный метр «загородки» остается дешевле, чем на вторичном рынке квартир, где ставки по ипотеке выше. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО набирает популярность покупка модульных загородных домов у тюменских застройщиков. Жилье по частям доставляют в Югру, а собирают и устанавливают уже на месте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийском автономном округе выросла стоимость земли под загородную застройку. По словам руководителя филиала агентства недвижимости «Этажи» в Нижневартовске Василия Расстегаева, цена поднялась примерно на 20%, по сравнению с концом 2023 года. «По девелоперам не могу сказать, чтобы стоимость выросла, пока что они держат цену. Ну, и сильного ажиотажа нет, чтобы они начали что-то поднимать. А вот по земле — примерно на 20% выросла цена за три-четыре месяца. Но сейчас еще начинается сезон, спрос увеличивается и собственники это чувствуют — тоже начинают повышать цены», — рассказал журналисту URA.RU Расстегаев. Несмотря на рост стоимости жилья в загородном сегменте, риелторы отмечают, что югорчане все равно интересуются строительством своих домов. Квадратный метр «загородки» остается дешевле, чем на вторичном рынке квартир, где ставки по ипотеке выше. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО набирает популярность покупка модульных загородных домов у тюменских застройщиков. Жилье по частям доставляют в Югру, а собирают и устанавливают уже на месте.