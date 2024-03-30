Жители ХМАО стали скупать новые загородные дома у застройщиков из Тюмени

У жителей ХМАО стало популярно покупать модульные дома у застройщиков из Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный поселок Исток. Екатеринбург, строительная компания prinzip, загородная недвижимость
У югорчан набирает популярность покупка модульных загородных домов Фото:

У жителей ХМАО набирает популярность покупка модульных загородных домов у тюменских застройщиков. Жилье по частям доставляют в Югру, а собирают и устанавливают уже на месте. Рыночный тренд URA.RU обсудило с руководителем филиала агентства недвижимости «Этажи» в Нижневартовске Василием Расстегаевым.

«Из Тюмени наши северяне стали заказывать модульные дома. Их везут сюда частями, на месте собирают как конструктор, и дом готов. Просто для севера они делают дополнительное утепление, чтобы не промерзали ни пол, ни стены. Такой вариант дешевле примерно процентов на 20, чем каркасный дом», — рассказывает журналисту агентства Расстегаев.

Югорчане стали ориентироваться на тюменских застройщиков, в том числе, из-за более широкого ассортимента компаний в соседнем регионе. У клиентов все чаще пользуются спросом дома, которые делают под ключ с отделкой и коммуникациями. «Варианты с ремонтом удобны тем, что можно сразу заезжать и жить. И не заморачиваться по финансам — вложили расходы в ипотеку и все», — добавляет эксперт по недвижимости.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО набирает популярность строительство загородных домов в стиле A-Frame с панорамным остеклением. Югорчане все чаще возводят подобные объекты для бизнеса и проживания.

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У жителей ХМАО набирает популярность покупка модульных загородных домов у тюменских застройщиков. Жилье по частям доставляют в Югру, а собирают и устанавливают уже на месте. Рыночный тренд URA.RU обсудило с руководителем филиала агентства недвижимости «Этажи» в Нижневартовске Василием Расстегаевым. «Из Тюмени наши северяне стали заказывать модульные дома. Их везут сюда частями, на месте собирают как конструктор, и дом готов. Просто для севера они делают дополнительное утепление, чтобы не промерзали ни пол, ни стены. Такой вариант дешевле примерно процентов на 20, чем каркасный дом», — рассказывает журналисту агентства Расстегаев. Югорчане стали ориентироваться на тюменских застройщиков, в том числе, из-за более широкого ассортимента компаний в соседнем регионе. У клиентов все чаще пользуются спросом дома, которые делают под ключ с отделкой и коммуникациями. «Варианты с ремонтом удобны тем, что можно сразу заезжать и жить. И не заморачиваться по финансам — вложили расходы в ипотеку и все», — добавляет эксперт по недвижимости. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО набирает популярность строительство загородных домов в стиле A-Frame с панорамным остеклением. Югорчане все чаще возводят подобные объекты для бизнеса и проживания.
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