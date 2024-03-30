Жители ХМАО стали скупать новые загородные дома у застройщиков из Тюмени

У жителей ХМАО стало популярно покупать модульные дома у застройщиков из Тюмени

30 марта 2024 в 11:46 Размер текста - 17 +

У югорчан набирает популярность покупка модульных загородных домов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У жителей ХМАО набирает популярность покупка модульных загородных домов у тюменских застройщиков. Жилье по частям доставляют в Югру, а собирают и устанавливают уже на месте. Рыночный тренд URA.RU обсудило с руководителем филиала агентства недвижимости «Этажи» в Нижневартовске Василием Расстегаевым. «Из Тюмени наши северяне стали заказывать модульные дома. Их везут сюда частями, на месте собирают как конструктор, и дом готов. Просто для севера они делают дополнительное утепление, чтобы не промерзали ни пол, ни стены. Такой вариант дешевле примерно процентов на 20, чем каркасный дом», — рассказывает журналисту агентства Расстегаев. Югорчане стали ориентироваться на тюменских застройщиков, в том числе, из-за более широкого ассортимента компаний в соседнем регионе. У клиентов все чаще пользуются спросом дома, которые делают под ключ с отделкой и коммуникациями. «Варианты с ремонтом удобны тем, что можно сразу заезжать и жить. И не заморачиваться по финансам — вложили расходы в ипотеку и все», — добавляет эксперт по недвижимости. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО набирает популярность строительство загородных домов в стиле A-Frame с панорамным остеклением. Югорчане все чаще возводят подобные объекты для бизнеса и проживания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У жителей ХМАО набирает популярность покупка модульных загородных домов у тюменских застройщиков. Жилье по частям доставляют в Югру, а собирают и устанавливают уже на месте. Рыночный тренд URA.RU обсудило с руководителем филиала агентства недвижимости «Этажи» в Нижневартовске Василием Расстегаевым. «Из Тюмени наши северяне стали заказывать модульные дома. Их везут сюда частями, на месте собирают как конструктор, и дом готов. Просто для севера они делают дополнительное утепление, чтобы не промерзали ни пол, ни стены. Такой вариант дешевле примерно процентов на 20, чем каркасный дом», — рассказывает журналисту агентства Расстегаев. Югорчане стали ориентироваться на тюменских застройщиков, в том числе, из-за более широкого ассортимента компаний в соседнем регионе. У клиентов все чаще пользуются спросом дома, которые делают под ключ с отделкой и коммуникациями. «Варианты с ремонтом удобны тем, что можно сразу заезжать и жить. И не заморачиваться по финансам — вложили расходы в ипотеку и все», — добавляет эксперт по недвижимости. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО набирает популярность строительство загородных домов в стиле A-Frame с панорамным остеклением. Югорчане все чаще возводят подобные объекты для бизнеса и проживания.