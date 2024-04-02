Сатка стала самым благоприятным для проживания городом Челябинской области. Скрин

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Выездное заседание экспертного совета по вопросам деятельности СМИ и двух комитетов Законодательного Собрания в Саткинский муниципальный район. Сатка., знак, сатка
Сатка возглавила индекс качества городской среди в области Фото:

Сатка стала лучшим городом для проживания среди всех муниципалитетов Челябинской области. Такие данные приводятся в исследовании качества городской среды, представленном минстроем РФ совместно с «ДОМ.РФ».

«Индекс качества городской среды в Сатке составляет 231 балл из 360 возможных. Ближе всего к ней находятся Кыштым (222 балла) и Озерск (220 баллов)», — такие цифры приводятся в исследовании.

Глава Саткинского района Александр Глазков на своей странице в социальных сетях сообщил, что рад такому показателю. Но, по его словам, властям еще есть над чем работать.

В среднем по России средний показатель индекса качества городской среды за прошлый год вырос со 192 баллов до 200. По словам гендиректора «ДОМ.РФ» Виталия Мутко, главной целью такого индекса является возможность обратить внимание управленческих команд на слабые места в городской инфраструктуре.

Сатка набрала 231 балла из 360 возможных
Сатка набрала 231 балла из 360 возможных

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Сатка стала лучшим городом для проживания среди всех муниципалитетов Челябинской области. Такие данные приводятся в исследовании качества городской среды, представленном минстроем РФ совместно с «ДОМ.РФ». «Индекс качества городской среды в Сатке составляет 231 балл из 360 возможных. Ближе всего к ней находятся Кыштым (222 балла) и Озерск (220 баллов)», — такие цифры приводятся в исследовании. Глава Саткинского района Александр Глазков на своей странице в социальных сетях сообщил, что рад такому показателю. Но, по его словам, властям еще есть над чем работать. В среднем по России средний показатель индекса качества городской среды за прошлый год вырос со 192 баллов до 200. По словам гендиректора «ДОМ.РФ» Виталия Мутко, главной целью такого индекса является возможность обратить внимание управленческих команд на слабые места в городской инфраструктуре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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