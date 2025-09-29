Челябинский губернатор Текслер обсудил новые меры поддержки для участников СВО

Алексей Текслер отметил эффективность заседания
Алексей Текслер отметил эффективность заседания Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей. На заседании обсуждались как существующие меры поддержки и их совершенствование, так и введение новых, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Комплексно рассмотрели и обсудили основные вопросы — совершенствование механизмов предоставления мер поддержки ветеранам боевых действий, оказание медицинской, психолого-психотерапевтической помощи, реабилитацию участников специальной военной операции, которые возвращаются из зоны СВО, их трудоустройство. Конечно, улучшение жилищных условий, а также вовлечение ветеранов боевых действий в различные патриотические мероприятия, занятие спортом. Масса вопросов, которые сегодня рассмотрели, определили конкретные решения», — передает слова Текслера пресс-служба правительства области.

По словам помощника президента, секретарь Госсовета РФ Алексея Дюмина, сейчас для участников СВО делается многое. Но страна должна быть готова к возвращению ребят с фронта: необходимо окружить их внимание и заботой.

» Наш долг — в полной мере обеспечить их вниманием и заботой. И не разово, а на постоянной основе. Так же, как это делается по отношению к ветеранам Великой Отечественной войны», — отметил Дюмин.

