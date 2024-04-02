Курганская больница три месяц не моет автомобили скорой помощи. Фото

02 апреля 2024 в 21:08 Размер текста - 17 +

В Шадринске перестали мыть автомобили скорой помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Шадринская БСМП несколько месяцев не выделяет деньги на мойку машин скорой помощи. От грязи к медицинским каретам страшно подходить, написал один из водителей учреждения в местных пабликах во «ВКонтакте». «Больница не хочет проплачивать мойку автомобильного транспорта скорой помощи с декабря. Так как договор закончился, новый решили не делать, мол, денег нет. А мы ездим так. Сначала мыли за свой счет, но каждый день не помоешься. Вот и результат: самому страшно к автомобилю подходить, а еще людей возим!», — написал житель Шадринска в паблик «Шадринск — Регион 45». Автор сообщения уверен, что так больница экономит деньги. В департаменте здравоохранения Курганской области ответили, что действительно, мойка автомобилей скорой медицинской помощи была приостановлена. «На данный момент вопрос решен и в ближайшее время мойка автомобилей будет возобновлена. Учитывая, что идет затайка снега, много грязи на дорогах, машины скорой помощи возвращаются из деревень Шадринского района тоже грязными. Снять машину для мойки со смены невозможно, т. к. вызова идут один за другим. После смены машина очищается и готовится к новой смене», — указано в ответе ведомства. Шадринская БСМП перестала мыть автомобили скорой помощи группа «Подслушано у водителей Шадринск», соцсеть «ВКонтакте» Фото: Водители скорых в Шадринске пожаловались, что больница экономит на мойке автомобилей группа «Подслушано у водителей Шадринск», соцсеть «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шадринская БСМП несколько месяцев не выделяет деньги на мойку машин скорой помощи. От грязи к медицинским каретам страшно подходить, написал один из водителей учреждения в местных пабликах во «ВКонтакте». «Больница не хочет проплачивать мойку автомобильного транспорта скорой помощи с декабря. Так как договор закончился, новый решили не делать, мол, денег нет. А мы ездим так. Сначала мыли за свой счет, но каждый день не помоешься. Вот и результат: самому страшно к автомобилю подходить, а еще людей возим!», — написал житель Шадринска в паблик «Шадринск — Регион 45». Автор сообщения уверен, что так больница экономит деньги. В департаменте здравоохранения Курганской области ответили, что действительно, мойка автомобилей скорой медицинской помощи была приостановлена. «На данный момент вопрос решен и в ближайшее время мойка автомобилей будет возобновлена. Учитывая, что идет затайка снега, много грязи на дорогах, машины скорой помощи возвращаются из деревень Шадринского района тоже грязными. Снять машину для мойки со смены невозможно, т. к. вызова идут один за другим. После смены машина очищается и готовится к новой смене», — указано в ответе ведомства.