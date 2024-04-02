Екатеринбуржцы покрылись сыпью после похода в термы «Юга»

02 апреля 2024 в 23:48 Размер текста - 17 +

Пробы воды в термах «Юга» берутся каждые четыре часа (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU У троих екатеринбуржцев началась аллергия после купания в бассейне в новом термальном комплексе «Юга» в Горном Щите (Свердловская область). Об этом рассказала одна их посетительниц. «Минут 40 плавали в бассейне, вышли, и все начало чесаться и покраснело. Мы сходили в душ, стало более-менее, снова зашли в бассейн, и ужасно стало чесаться, не выдержали и ушли. Видимо, перебарщивают с хлоркой… Нас было трое, в том числе инвалид второй группы по бронхиальной астме», — передает слова девушки E1.RU. По ее словам, помощь в термах им не оказали. «Медицинскую помощь никто не оказал, а администраторы ничем не помогли в данной ситуации», — сказано в тексте. В «Югах» URA.RU рассказали, что пробы воды берутся каждые четыре часа, а концентрация хлора не превышает установленные нормативы и не отличается от других дней. Также там добавили, что на территории есть оборудованный медкабинет, а у бассейна всегда присутствует медик. «Гостям сообщили, что по законодательству выдавать лекарственные, антигистаминные препараты гостям не разрешено. Претензию гостья написала, ее приняли, ответ будет отправлен ей по указанным контактам юридической службой в установленные законодательством сроки», — рассказали представители терм. Также они добавили, что сожалеют о случившемся и желают гостям только здоровья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У троих екатеринбуржцев началась аллергия после купания в бассейне в новом термальном комплексе «Юга» в Горном Щите (Свердловская область). Об этом рассказала одна их посетительниц. «Минут 40 плавали в бассейне, вышли, и все начало чесаться и покраснело. Мы сходили в душ, стало более-менее, снова зашли в бассейн, и ужасно стало чесаться, не выдержали и ушли. Видимо, перебарщивают с хлоркой… Нас было трое, в том числе инвалид второй группы по бронхиальной астме», — передает слова девушки E1.RU. По ее словам, помощь в термах им не оказали. «Медицинскую помощь никто не оказал, а администраторы ничем не помогли в данной ситуации», — сказано в тексте. В «Югах» URA.RU рассказали, что пробы воды берутся каждые четыре часа, а концентрация хлора не превышает установленные нормативы и не отличается от других дней. Также там добавили, что на территории есть оборудованный медкабинет, а у бассейна всегда присутствует медик. «Гостям сообщили, что по законодательству выдавать лекарственные, антигистаминные препараты гостям не разрешено. Претензию гостья написала, ее приняли, ответ будет отправлен ей по указанным контактам юридической службой в установленные законодательством сроки», — рассказали представители терм. Также они добавили, что сожалеют о случившемся и желают гостям только здоровья.