МЧС выпустило экстренное обращение к жителям Свердловской области

В Свердловской области 4 апреля ожидается сильный ветер с порывами до 20-ти метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«По данным синоптиков, 4 апреля местами в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Рекомендуем гражданам быть бдительными и осторожными в период непогоды. Лучше всего оставаться дома», — сказали в ведомстве.
Людям, кого застал ветер на улице, рекомендуется избегать нахождения около стен домов. Автовладельцам не стоит парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций. Сообщить о ЧП можно телефонам: «101» или «112».
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