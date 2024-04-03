МЧС выпустило экстренное обращение к жителям Свердловской области

МЧС: в Свердловской области ожидается сильный ветер до 20 метров в секунду
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Взрыв газа в жилом доме в г. Балашиха. Москва, мчс, спасатели
Спасатели рекомендуют оставаться дома в непогоду Фото:

В Свердловской области 4 апреля ожидается сильный ветер с порывами до 20-ти метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«По данным синоптиков, 4 апреля местами в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Рекомендуем гражданам быть бдительными и осторожными в период непогоды. Лучше всего оставаться дома», — сказали в ведомстве.

Людям, кого застал ветер на улице, рекомендуется избегать нахождения около стен домов. Автовладельцам не стоит парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций. Сообщить о ЧП можно телефонам: «101» или «112».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области 4 апреля ожидается сильный ветер с порывами до 20-ти метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «По данным синоптиков, 4 апреля местами в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Рекомендуем гражданам быть бдительными и осторожными в период непогоды. Лучше всего оставаться дома», — сказали в ведомстве. Людям, кого застал ветер на улице, рекомендуется избегать нахождения около стен домов. Автовладельцам не стоит парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций. Сообщить о ЧП можно телефонам: «101» или «112».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...