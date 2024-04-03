МЧС выпустило экстренное обращение к жителям Свердловской области

МЧС: в Свердловской области ожидается сильный ветер до 20 метров в секунду

03 апреля 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

Спасатели рекомендуют оставаться дома в непогоду Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Свердловской области 4 апреля ожидается сильный ветер с порывами до 20-ти метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «По данным синоптиков, 4 апреля местами в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Рекомендуем гражданам быть бдительными и осторожными в период непогоды. Лучше всего оставаться дома», — сказали в ведомстве. Людям, кого застал ветер на улице, рекомендуется избегать нахождения около стен домов. Автовладельцам не стоит парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций. Сообщить о ЧП можно телефонам: «101» или «112». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области 4 апреля ожидается сильный ветер с порывами до 20-ти метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «По данным синоптиков, 4 апреля местами в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Рекомендуем гражданам быть бдительными и осторожными в период непогоды. Лучше всего оставаться дома», — сказали в ведомстве. Людям, кого застал ветер на улице, рекомендуется избегать нахождения около стен домов. Автовладельцам не стоит парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций. Сообщить о ЧП можно телефонам: «101» или «112».