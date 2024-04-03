Детей ищут с 30 марта десятки добровольцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителей Челябинской области просят обратить внимание на фотографии двух мальчиков, которые пропали в Уфе, Республика Башкирия, четыре дня назад. По словам активистов, ребята могут находиться в нашем регионе.

«Пропали Адигамов Дамир Ренатович, 14 лет (2010 г. р), Паличев Павел Сергеевич, 13 лет (2010 г. р.), Уфа, Республика Башкортостан. С 30 марта их местонахождение неизвестно. Могут находиться в вашем районе», — указано в официальном сообществе поискового отряда «БашРегионСпас» в соцсети «ВКонтакте».

Согласно информации на стене сообщества поисковиков, мальчики ушли гулять днем 30 марта и не вернулись. Тем же вечером ориентировка о пропаже детей поступила поисковикам.

«Сразу был объявлен срочный выезд, инфогруппа сразу начала сбор информации, поисковики выезжали сразу по готовности. В процессе сбора информации стало известно, что пропавшие собирались в лесополосу в районе детского оздоровительного лагеря „Чайка“. Больше об их местонахождении ничего неизвестно», — указано в сообществе.

Активисты прочесали лесополосу, включая природные ловушки, заброшенные постройки, штольни и погреба. Параллельно идет расклейка ориентировок, просмотр видеокамер. Работа ведется совместно с другим поисковым отрядом, а также с полицией, МЧС, Управлением гражданской защиты, следственными органами и спасателями. К данному моменту ни одна информация о возможном местонахождении детей не подтвердилась.