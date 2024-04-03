Политэлиты ХМАО обсуждают возможных преемников мэра, пойманного на пьяной езде. Инсайд

03 апреля 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Депутаты выберу нового мэра Березовского района ХМАО 23 апреля Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Политэлиты ХМАО обсуждают возможных преемников главы Березовского района Павла Артеева, пойманного на пьяной езде. Дума заявила о старте подачи заявок на конкурс, прием документов от кандидатов пройдет с 3 по 17 апреля. Избрать нового главу должны 23 апреля, но пока, как утверждают собеседники URA.RU, с фаворитом еще не определились. «В числе возможных назывались кандидатуры первого вице-мэра по внуполу Геннадия Кудряшова, который хорошо показал себя во время выборов, и его коллеги Сергея Титова. Также несколько месяцев назад ходили слухи о назначении замглавы соседнего Белоярского района — Виталия Ващука. Но маловероятно, что он решится на переезд из более благоустроенного муниципалитета. Поговаривают, что и Кудряшов не горит желанием возглавить район, поработав и. о. мэра после скандальной отставки своего шефа Артеева. Впрочем, не исключено, что на конкурс подаст заявку один из участников программы „Лидеры изменений“. Тогда повторится история с Пыть-Яхом, где мэром стал человек, не связанный прежде с этой территорией», — сообщают инсайдеры. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что бывшего главу Березовского района лишили прав на полгода. Он подал в отставку, когда его поймали пьяным за рулем внедорожника. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Политэлиты ХМАО обсуждают возможных преемников главы Березовского района Павла Артеева, пойманного на пьяной езде. Дума заявила о старте подачи заявок на конкурс, прием документов от кандидатов пройдет с 3 по 17 апреля. Избрать нового главу должны 23 апреля, но пока, как утверждают собеседники URA.RU, с фаворитом еще не определились. «В числе возможных назывались кандидатуры первого вице-мэра по внуполу Геннадия Кудряшова, который хорошо показал себя во время выборов, и его коллеги Сергея Титова. Также несколько месяцев назад ходили слухи о назначении замглавы соседнего Белоярского района — Виталия Ващука. Но маловероятно, что он решится на переезд из более благоустроенного муниципалитета. Поговаривают, что и Кудряшов не горит желанием возглавить район, поработав и. о. мэра после скандальной отставки своего шефа Артеева. Впрочем, не исключено, что на конкурс подаст заявку один из участников программы „Лидеры изменений“. Тогда повторится история с Пыть-Яхом, где мэром стал человек, не связанный прежде с этой территорией», — сообщают инсайдеры. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что бывшего главу Березовского района лишили прав на полгода. Он подал в отставку, когда его поймали пьяным за рулем внедорожника.