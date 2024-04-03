03 апреля 2024

На пермских заправках выросли цены на бензин и топливо

© Служба новостей «URA.RU»
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Заправлять автомобиль стало дороже Фото:

В Пермском крае за неделю с 26 марта по 1 апреля 2024 года выросли цены на бензин и дизельное топливо. Средняя цена одного литра бензина стала дороже на 3 копейки, а топлива — на 1 копейку. Такие данные приводит Росстат.

«За период с 26 марта по 1 апреля 2024 года в Пермском крае стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 3 копейки, АИ—95 — на 4 копейки, дизельное топливо — на 1 копейку. Цены на бензин марки АИ-98 и выше не изменились», — сообщили в Росстате.

Уточняется, что стоимость бензина марки АИ-92 на пермских заправках достигла 50,81 рубль за литр, АИ-95 — 55,28 рублей, АИ-98 — 69,64 рубля. Дизельное топливо продают по цене 65,36 рублей за литр.

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В Пермском крае за неделю с 26 марта по 1 апреля 2024 года выросли цены на бензин и дизельное топливо. Средняя цена одного литра бензина стала дороже на 3 копейки, а топлива — на 1 копейку. Такие данные приводит Росстат. «За период с 26 марта по 1 апреля 2024 года в Пермском крае стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 3 копейки, АИ—95 — на 4 копейки, дизельное топливо — на 1 копейку. Цены на бензин марки АИ-98 и выше не изменились», — сообщили в Росстате. Уточняется, что стоимость бензина марки АИ-92 на пермских заправках достигла 50,81 рубль за литр, АИ-95 — 55,28 рублей, АИ-98 — 69,64 рубля. Дизельное топливо продают по цене 65,36 рублей за литр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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