03 апреля 2024

В ХМАО из-за снега обрушились балконы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение кровли жилого дома по ул. 50 лет ВЛКСМ. Тюмень, обрушение крыши, обрушение балкона, чс
Жители обвинили в случившемся управляющую компанию Фото:

В поселке Солнечный из-за снега обрушились балконы. Информация об этом была опубликована в tg-канале «К-Информ».

Местные жители уверены, что всему виной вовремя не убранный снег. «В поселке Солнечный по улице Строителей в аварийном доме под толщей тяжелого снега развалились балконы жителей из-за халатности муниципальной управляющей компаний, которая вовремя не убирает снег с крыши», — сказано в посте.

За уточнением информации журналист агентства обратился к главе поселения Игорю Наумову. Он не ответил на телефонный звонок.

Ранее URA.RU сообщало, что пенсионеры из поселка Пириобье опасаются обвала снега с крыши. Жители опасаются выходить из дома из-за огромной глыбы снега, свисающей прямо над входом в подъезд.

Видео: tg-канал «К-Информ»

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В поселке Солнечный из-за снега обрушились балконы. Информация об этом была опубликована в tg-канале «К-Информ». Местные жители уверены, что всему виной вовремя не убранный снег. «В поселке Солнечный по улице Строителей в аварийном доме под толщей тяжелого снега развалились балконы жителей из-за халатности муниципальной управляющей компаний, которая вовремя не убирает снег с крыши», — сказано в посте. За уточнением информации журналист агентства обратился к главе поселения Игорю Наумову. Он не ответил на телефонный звонок. Ранее URA.RU сообщало, что пенсионеры из поселка Пириобье опасаются обвала снега с крыши. Жители опасаются выходить из дома из-за огромной глыбы снега, свисающей прямо над входом в подъезд. Видео: tg-канал «К-Информ»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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