В поселке Солнечный из-за снега обрушились балконы. Информация об этом была опубликована в tg-канале «К-Информ».
Местные жители уверены, что всему виной вовремя не убранный снег. «В поселке Солнечный по улице Строителей в аварийном доме под толщей тяжелого снега развалились балконы жителей из-за халатности муниципальной управляющей компаний, которая вовремя не убирает снег с крыши», — сказано в посте.
За уточнением информации журналист агентства обратился к главе поселения Игорю Наумову. Он не ответил на телефонный звонок.
Ранее URA.RU сообщало, что пенсионеры из поселка Пириобье опасаются обвала снега с крыши. Жители опасаются выходить из дома из-за огромной глыбы снега, свисающей прямо над входом в подъезд.
Видео: tg-канал «
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