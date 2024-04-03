Жители ХМАО нашли способ заработать на строительстве дома в кредит

04 апреля 2024 в 19:13 Размер текста - 17 +

Построить дом обходится дешевле, чем покупать квартиру Фото: Александр Елизаров © URA.RU Жители Сургута, не смотря на ужесточение банков по выдачи льготных кредитов на строительство дома, нашли способ заработать. Об этом URA.RU сообщила риелтор на условиях анонимности. «Жители берут кредит под льготный процент на строительство дома. При этом нужен отчет о проделанной работе за каждый этап строительства. Жители же, в свою очередь, вместо одного дома стали строить два. А в отчете банку указывать, что все материалы ушли на один дом», — сообщил собеседник. Между тем еще один специалист по недвижимости Елена Тюлейкина сообщила, что к ухищрениям прибегали и до ужесточения правил выдачи льготного кредита на строительство дома. «Раньше кредит выдавался сразу же на расчетный счет заемщика, и люди строили дом, а часть средств, например, пускали на покупку машины или мебели. Сейчас же кредит выдается поэтапно и то вторая и третья часть переводится после отчета о выполненной работе. Даже при всей сложности получении ипотеки люди все равно найдут, как заработать. Они просто будут строить два дома, один из которых — на продажу», — сообщила Тюлейкина. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО резко подорожала земля под строительство загородных домов. Квадратный метр «загородки» дешевле, чем на вторичном рынке квартир, где ставки по ипотеке выше. При этом все больше людей задумывается о строительстве своего дома. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Сургута, не смотря на ужесточение банков по выдачи льготных кредитов на строительство дома, нашли способ заработать. Об этом URA.RU сообщила риелтор на условиях анонимности. «Жители берут кредит под льготный процент на строительство дома. При этом нужен отчет о проделанной работе за каждый этап строительства. Жители же, в свою очередь, вместо одного дома стали строить два. А в отчете банку указывать, что все материалы ушли на один дом», — сообщил собеседник. Между тем еще один специалист по недвижимости Елена Тюлейкина сообщила, что к ухищрениям прибегали и до ужесточения правил выдачи льготного кредита на строительство дома. «Раньше кредит выдавался сразу же на расчетный счет заемщика, и люди строили дом, а часть средств, например, пускали на покупку машины или мебели. Сейчас же кредит выдается поэтапно и то вторая и третья часть переводится после отчета о выполненной работе. Даже при всей сложности получении ипотеки люди все равно найдут, как заработать. Они просто будут строить два дома, один из которых — на продажу», — сообщила Тюлейкина. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО резко подорожала земля под строительство загородных домов. Квадратный метр «загородки» дешевле, чем на вторичном рынке квартир, где ставки по ипотеке выше. При этом все больше людей задумывается о строительстве своего дома.