Перед дымящимся автомобилем на дороге стоит грузовик
В Екатеринбурге на улице Бебеля в ночь с 4 на 5 апреля загорелась «Газель». Автомобиль дымится на проезжей части, сообщили очевидцы.
«На улице Бебеля загорелась „Газель“», — рассказали очевидцы telegram-каналу «Бандитский центр ЕКБ». На опубликованных кадрах заметно, что перед дымящейся машиной остановился грузовик.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службы МЧС и УГИБДД Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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