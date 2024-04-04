04 апреля 2024

В Екатеринбурге на дороге полыхает «Газель». Видео

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Росавтодор на участке трассы М-5 включил спецосвещение и дополнительную подсветку на трех светофорах. Упрдор Южный Урал. Челябинск, светофор, автотрасса, трасса, фура, перекресток, грузовик, м5, большегруз, автотранспорт, путь, ночь, дорога, м-5, челябинск-екатеринбург, автодорога, екатеринбург-челябинск
Перед дымящимся автомобилем на дороге стоит грузовик Фото:

В Екатеринбурге на улице Бебеля в ночь с 4 на 5 апреля загорелась «Газель». Автомобиль дымится на проезжей части, сообщили очевидцы.

«На улице Бебеля загорелась „Газель“», — рассказали очевидцы telegram-каналу «Бандитский центр ЕКБ». На опубликованных кадрах заметно, что перед дымящейся машиной остановился грузовик.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службы МЧС и УГИБДД Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге на улице Бебеля в ночь с 4 на 5 апреля загорелась «Газель». Автомобиль дымится на проезжей части, сообщили очевидцы. «На улице Бебеля загорелась „Газель“», — рассказали очевидцы telegram-каналу «Бандитский центр ЕКБ». На опубликованных кадрах заметно, что перед дымящейся машиной остановился грузовик. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службы МЧС и УГИБДД Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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