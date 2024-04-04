«Коммерсант»: в микрорайоне Крохалева построят самый высокий ТРЦ в Перми

05 апреля 2024 в 03:23 Размер текста - 17 +

У нового здания будет 10 этажей Фото: Илья Московец © URA.RU В Перми в микрорайоне Крохалева собираются построить самый высокий в городе торгово-развлекательный центр. СМУ №11 уже выдали положительное заключение экспертизы на проектную документацию, пишет «Коммерсант-Прикамье». «Пермское СМУ №11 получило положительное заключение экспертизы на проектную документацию строительства торгово-развлекательного центра по улице Лодыгина, 44а»», — написано на сайте издания. ТРЦ площадью 20,9 тысячи квадратных метров будет иметь 10 этажей. По оценке участников рынка, здание станет высоким торговым центром в прикамской столице. Несколько лет назад компания уже приступала к строительству объекта. Но тогда здание планировали сделать шестиэтажным и с меньшей площадью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми в микрорайоне Крохалева собираются построить самый высокий в городе торгово-развлекательный центр. СМУ №11 уже выдали положительное заключение экспертизы на проектную документацию, пишет «Коммерсант-Прикамье». «Пермское СМУ №11 получило положительное заключение экспертизы на проектную документацию строительства торгово-развлекательного центра по улице Лодыгина, 44а»», — написано на сайте издания. ТРЦ площадью 20,9 тысячи квадратных метров будет иметь 10 этажей. По оценке участников рынка, здание станет высоким торговым центром в прикамской столице. Несколько лет назад компания уже приступала к строительству объекта. Но тогда здание планировали сделать шестиэтажным и с меньшей площадью.