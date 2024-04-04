04 апреля 2024

«Коммерсант»: в микрорайоне Крохалева построят самый высокий ТРЦ в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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У нового здания будет 10 этажей
У нового здания будет 10 этажей Фото:

В Перми в микрорайоне Крохалева собираются построить самый высокий в городе торгово-развлекательный центр. СМУ №11 уже выдали положительное заключение экспертизы на проектную документацию, пишет «Коммерсант-Прикамье».

«Пермское СМУ №11 получило положительное заключение экспертизы на проектную документацию строительства торгово-развлекательного центра по улице Лодыгина, 44а»», — написано на сайте издания. ТРЦ площадью 20,9 тысячи квадратных метров будет иметь 10 этажей. По оценке участников рынка, здание станет высоким торговым центром в прикамской столице.

Несколько лет назад компания уже приступала к строительству объекта. Но тогда здание планировали сделать шестиэтажным и с меньшей площадью.

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В Перми в микрорайоне Крохалева собираются построить самый высокий в городе торгово-развлекательный центр. СМУ №11 уже выдали положительное заключение экспертизы на проектную документацию, пишет «Коммерсант-Прикамье». «Пермское СМУ №11 получило положительное заключение экспертизы на проектную документацию строительства торгово-развлекательного центра по улице Лодыгина, 44а»», — написано на сайте издания. ТРЦ площадью 20,9 тысячи квадратных метров будет иметь 10 этажей. По оценке участников рынка, здание станет высоким торговым центром в прикамской столице. Несколько лет назад компания уже приступала к строительству объекта. Но тогда здание планировали сделать шестиэтажным и с меньшей площадью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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