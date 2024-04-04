Природа Погода В Свердловскую область придет арктический воздух и дождь 05 апреля 2024 в 06:30 Размер текста - 17 + В Екатеринбурге днем будет от +17 до +19 градусов Фото: Размик Закарян © URA.RU В Свердловскую область 5 апреля придет холодная воздушная масса. Движение фронта будет сопровождаться осадками в виде дождя, снега и минусовой температурой, сообщил синоптик Алексей Пулин. «В пятницу через территорию Свердловской области начнет движение холодный атмосферный фронт. За фронтом в регион поступит арктическая воздушная масса, распространяющаяся в тылу циклона „Patricia“… Движение фронта будет сопровождаться осадками в виде дождя. Вечером дождь по мере прохождения фронта сменится снегом», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Перед фронтом сохранится влияние теплой воздушной массы — воздух в регионе успеет прогреться выше +15 градусов. До Екатеринбурга холод дойдет только в ночь на 6 апреля. В городе похолодание будет сопровождаться усилением ветра и снегом. В Екатеринбурге днем 5 апреля ожидается от +17 до +19 градусов и небольшой дождь.Порывы ветра будут достигать 11 метров в секунду. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Свердловскую область 5 апреля придет холодная воздушная масса. Движение фронта будет сопровождаться осадками в виде дождя, снега и минусовой температурой, сообщил синоптик Алексей Пулин. «В пятницу через территорию Свердловской области начнет движение холодный атмосферный фронт. За фронтом в регион поступит арктическая воздушная масса, распространяющаяся в тылу циклона „Patricia“… Движение фронта будет сопровождаться осадками в виде дождя. Вечером дождь по мере прохождения фронта сменится снегом», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Перед фронтом сохранится влияние теплой воздушной массы — воздух в регионе успеет прогреться выше +15 градусов. До Екатеринбурга холод дойдет только в ночь на 6 апреля. В городе похолодание будет сопровождаться усилением ветра и снегом. В Екатеринбурге днем 5 апреля ожидается от +17 до +19 градусов и небольшой дождь.Порывы ветра будут достигать 11 метров в секунду. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям