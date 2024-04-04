04 апреля 2024

В Свердловскую область придет арктический воздух и дождь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Солнечный зимний день. Екатеринбург, цирк, тепло, солнце, оттепель, закат, купол цирка
В Екатеринбурге днем будет от +17 до +19 градусов Фото:

В Свердловскую область 5 апреля придет холодная воздушная масса. Движение фронта будет сопровождаться осадками в виде дождя, снега и минусовой температурой, сообщил синоптик Алексей Пулин.

«В пятницу через территорию Свердловской области начнет движение холодный атмосферный фронт. За фронтом в регион поступит арктическая воздушная масса, распространяющаяся в тылу циклона „Patricia“… Движение фронта будет сопровождаться осадками в виде дождя. Вечером дождь по мере прохождения фронта сменится снегом», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Перед фронтом сохранится влияние теплой воздушной массы — воздух в регионе успеет прогреться выше +15 градусов. До Екатеринбурга холод дойдет только в ночь на 6 апреля. В городе похолодание будет сопровождаться усилением ветра и снегом.

В Екатеринбурге днем 5 апреля ожидается от +17 до +19 градусов и небольшой дождь.Порывы ветра будут достигать 11 метров в секунду.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловскую область 5 апреля придет холодная воздушная масса. Движение фронта будет сопровождаться осадками в виде дождя, снега и минусовой температурой, сообщил синоптик Алексей Пулин. «В пятницу через территорию Свердловской области начнет движение холодный атмосферный фронт. За фронтом в регион поступит арктическая воздушная масса, распространяющаяся в тылу циклона „Patricia“… Движение фронта будет сопровождаться осадками в виде дождя. Вечером дождь по мере прохождения фронта сменится снегом», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Перед фронтом сохранится влияние теплой воздушной массы — воздух в регионе успеет прогреться выше +15 градусов. До Екатеринбурга холод дойдет только в ночь на 6 апреля. В городе похолодание будет сопровождаться усилением ветра и снегом. В Екатеринбурге днем 5 апреля ожидается от +17 до +19 градусов и небольшой дождь.Порывы ветра будут достигать 11 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...