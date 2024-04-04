Аналитики раскрыли, в каких сферах в ХМАО существует острая нехватка кадров

В ХМАО требуются работники в строительство, логистику и на производство

05 апреля 2024 в 06:01 Размер текста - 17 +

В сфере строительства число вакансий выросло на 108% Фото: Анна Майорова © URA.RU В ХМАО больше всего требуется специалистов в сферы строительства, производства и логистики. Именно в этих отраслях по итогам первого квартала 2024 года аналитики «Авито Работа» отметили наибольший рост числа опубликованных вакансий. «По итогам первого квартала 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года больше всего выросло количество вакансий в сфере строительства — на 108%. На втором месте сфера производства и сырья — рост на 96%. Замыкает тройку сфера транспорта и логистики — рост на 64%», — сообщили аналитики сервиса корреспонденту URA.RU. При этом среднее зарплатное предложение для специалистов в области строительства чуть более 93 тысяч рублей. Для работников сферы транспорта и логистики — 81 560 рублей, а на производстве специалистам в среднем предлагают зарплату почти 73 тысячи рублей. В ХМАО начинающие специалисты без опыта могут зарабатывать от 140 тысяч рублей. Высокий заработок обещают помощнику бурильщика, специалисту по недвижимости и водителям категории Е. Для всех вакансий предусмотрено обучение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО больше всего требуется специалистов в сферы строительства, производства и логистики. Именно в этих отраслях по итогам первого квартала 2024 года аналитики «Авито Работа» отметили наибольший рост числа опубликованных вакансий. «По итогам первого квартала 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года больше всего выросло количество вакансий в сфере строительства — на 108%. На втором месте сфера производства и сырья — рост на 96%. Замыкает тройку сфера транспорта и логистики — рост на 64%», — сообщили аналитики сервиса корреспонденту URA.RU. При этом среднее зарплатное предложение для специалистов в области строительства чуть более 93 тысяч рублей. Для работников сферы транспорта и логистики — 81 560 рублей, а на производстве специалистам в среднем предлагают зарплату почти 73 тысячи рублей. В ХМАО начинающие специалисты без опыта могут зарабатывать от 140 тысяч рублей. Высокий заработок обещают помощнику бурильщика, специалисту по недвижимости и водителям категории Е. Для всех вакансий предусмотрено обучение.