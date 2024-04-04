Аналитики раскрыли, в каких сферах в ХМАО существует острая нехватка кадров

В ХМАО больше всего требуется специалистов в сферы строительства, производства и логистики. Именно в этих отраслях по итогам первого квартала 2024 года аналитики «Авито Работа» отметили наибольший рост числа опубликованных вакансий.
«По итогам первого квартала 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года больше всего выросло количество вакансий в сфере строительства — на 108%. На втором месте сфера производства и сырья — рост на 96%. Замыкает тройку сфера транспорта и логистики — рост на 64%», — сообщили аналитики сервиса корреспонденту URA.RU.
При этом среднее зарплатное предложение для специалистов в области строительства чуть более 93 тысяч рублей. Для работников сферы транспорта и логистики — 81 560 рублей, а на производстве специалистам в среднем предлагают зарплату почти 73 тысячи рублей.
В ХМАО начинающие специалисты без опыта могут зарабатывать от 140 тысяч рублей. Высокий заработок обещают помощнику бурильщика, специалисту по недвижимости и водителям категории Е. Для всех вакансий предусмотрено обучение.
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