МВД Башкирии проверит пару экзорцистов, поджигавшую людей, чтобы изгнать демонов

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Подписчики в интернете обратились в прокуратуру с жалобами на пару, проводящих ритуалы Фото:

В Башкирии МВД начало проверку по факту действий пары самопровозглашенных экзорцистов, которые проводили ритуалы с поджогом людей в целях изгнания из них злых духов. Об этом сообщил telegram-канал Shot. По словам участников сеансов, во время процедур якобы происходило общение с демонами.

«МВД проверяет пару экзорцистов Башкирии, которые поджигают людей, чтобы изгонять из них сущностей», — говориться в сообщении. После того как видеозаписи сеансов были обнаружены в интернете, обеспокоенные граждане обратились с жалобами в прокуратуру, тогда информация была передана в полицию для проведения проверки.

По словам 25-летнего блогера Карины Кочетовой, которая называет себя «матерью огня» и «белой ведьмой», она вместе со своим мужем Никитой «очистила» более 200 человек от злых духов, зараженных в различных местах. За сеанс экзорцизма с элементами фаер-шоу пара берет 40 тысяч рублей, а также предлагает обучение этому «искусству» за 160 тысяч рублей.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД Республики Башкортостан. Ответ ожидается.

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В Башкирии МВД начало проверку по факту действий пары самопровозглашенных экзорцистов, которые проводили ритуалы с поджогом людей в целях изгнания из них злых духов. Об этом сообщил telegram-канал Shot. По словам участников сеансов, во время процедур якобы происходило общение с демонами. «МВД проверяет пару экзорцистов Башкирии, которые поджигают людей, чтобы изгонять из них сущностей», — говориться в сообщении. После того как видеозаписи сеансов были обнаружены в интернете, обеспокоенные граждане обратились с жалобами в прокуратуру, тогда информация была передана в полицию для проведения проверки. По словам 25-летнего блогера Карины Кочетовой, которая называет себя «матерью огня» и «белой ведьмой», она вместе со своим мужем Никитой «очистила» более 200 человек от злых духов, зараженных в различных местах. За сеанс экзорцизма с элементами фаер-шоу пара берет 40 тысяч рублей, а также предлагает обучение этому «искусству» за 160 тысяч рублей. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД Республики Башкортостан. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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