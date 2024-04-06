МВД Башкирии проверит пару экзорцистов, поджигавшую людей, чтобы изгнать демонов

06 апреля 2024 в 17:45 Размер текста - 17 +

Подписчики в интернете обратились в прокуратуру с жалобами на пару, проводящих ритуалы Фото: Илья Московец © URA.RU В Башкирии МВД начало проверку по факту действий пары самопровозглашенных экзорцистов, которые проводили ритуалы с поджогом людей в целях изгнания из них злых духов. Об этом сообщил telegram-канал Shot. По словам участников сеансов, во время процедур якобы происходило общение с демонами. «МВД проверяет пару экзорцистов Башкирии, которые поджигают людей, чтобы изгонять из них сущностей», — говориться в сообщении. После того как видеозаписи сеансов были обнаружены в интернете, обеспокоенные граждане обратились с жалобами в прокуратуру, тогда информация была передана в полицию для проведения проверки. По словам 25-летнего блогера Карины Кочетовой, которая называет себя «матерью огня» и «белой ведьмой», она вместе со своим мужем Никитой «очистила» более 200 человек от злых духов, зараженных в различных местах. За сеанс экзорцизма с элементами фаер-шоу пара берет 40 тысяч рублей, а также предлагает обучение этому «искусству» за 160 тысяч рублей. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД Республики Башкортостан. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Башкирии МВД начало проверку по факту действий пары самопровозглашенных экзорцистов, которые проводили ритуалы с поджогом людей в целях изгнания из них злых духов. Об этом сообщил telegram-канал Shot. По словам участников сеансов, во время процедур якобы происходило общение с демонами. «МВД проверяет пару экзорцистов Башкирии, которые поджигают людей, чтобы изгонять из них сущностей», — говориться в сообщении. После того как видеозаписи сеансов были обнаружены в интернете, обеспокоенные граждане обратились с жалобами в прокуратуру, тогда информация была передана в полицию для проведения проверки. По словам 25-летнего блогера Карины Кочетовой, которая называет себя «матерью огня» и «белой ведьмой», она вместе со своим мужем Никитой «очистила» более 200 человек от злых духов, зараженных в различных местах. За сеанс экзорцизма с элементами фаер-шоу пара берет 40 тысяч рублей, а также предлагает обучение этому «искусству» за 160 тысяч рублей. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД Республики Башкортостан. Ответ ожидается.