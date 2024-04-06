06 апреля 2024
05 апреля 2024

Пермячка спасла свою 10-летнюю дочь на пожаре

© Служба новостей «URA.RU»
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Сгоревший дом в селе Шмаково, где погибли дети. Курган, мчс, пожар, сгоревший дом, последствия пожара, пожарные, последствия пожара, противопожарная служба
В деревне горел частный дом Фото:

В деревне Ефимово Пермского края женщина спасла свою 10-летнюю дочь на пожаре. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

«Сообщение о пожаре поступило 6 апреля в 10:41. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировался один человек. На пожаре спасена 10-летняя девочка, мама вывела ее на свежий воздух», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что горел частный жилой дом и веранда. Площадь пожара составила 66 квадратных метров, погибших и травмированных нет. К месту вызова направлялись девять человек личного состава и четыре единицы техники. Причиной пожара стало нарушение правил устройства и использования электрооборудования.

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В деревне Ефимово Пермского края женщина спасла свою 10-летнюю дочь на пожаре. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального МЧС России. «Сообщение о пожаре поступило 6 апреля в 10:41. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировался один человек. На пожаре спасена 10-летняя девочка, мама вывела ее на свежий воздух», — сообщили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что горел частный жилой дом и веранда. Площадь пожара составила 66 квадратных метров, погибших и травмированных нет. К месту вызова направлялись девять человек личного состава и четыре единицы техники. Причиной пожара стало нарушение правил устройства и использования электрооборудования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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