Пермячка спасла свою 10-летнюю дочь на пожаре

07 апреля 2024 в 12:18 Размер текста - 17 +

В деревне горел частный дом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В деревне Ефимово Пермского края женщина спасла свою 10-летнюю дочь на пожаре. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального МЧС России. «Сообщение о пожаре поступило 6 апреля в 10:41. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировался один человек. На пожаре спасена 10-летняя девочка, мама вывела ее на свежий воздух», — сообщили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что горел частный жилой дом и веранда. Площадь пожара составила 66 квадратных метров, погибших и травмированных нет. К месту вызова направлялись девять человек личного состава и четыре единицы техники. Причиной пожара стало нарушение правил устройства и использования электрооборудования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В деревне Ефимово Пермского края женщина спасла свою 10-летнюю дочь на пожаре. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального МЧС России. «Сообщение о пожаре поступило 6 апреля в 10:41. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировался один человек. На пожаре спасена 10-летняя девочка, мама вывела ее на свежий воздух», — сообщили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что горел частный жилой дом и веранда. Площадь пожара составила 66 квадратных метров, погибших и травмированных нет. К месту вызова направлялись девять человек личного состава и четыре единицы техники. Причиной пожара стало нарушение правил устройства и использования электрооборудования.