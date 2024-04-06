Пермячка спасла свою 10-летнюю дочь на пожаре

В деревне Ефимово Пермского края женщина спасла свою 10-летнюю дочь на пожаре. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.
«Сообщение о пожаре поступило 6 апреля в 10:41. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировался один человек. На пожаре спасена 10-летняя девочка, мама вывела ее на свежий воздух», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что горел частный жилой дом и веранда. Площадь пожара составила 66 квадратных метров, погибших и травмированных нет. К месту вызова направлялись девять человек личного состава и четыре единицы техники. Причиной пожара стало нарушение правил устройства и использования электрооборудования.
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