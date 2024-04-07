Глава МАГАТЭ осудил удар по Запорожской АЭС

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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. stock,  stock, Гросси Рафаэль
Рафаэль Гросси заявил, что удары по ЗАЭС ставят под угрозу ядерную безопасность Фото:

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил удар по Запорожской АЭС, совершенный 7 апреля. Ранее станция сообщала, что ВСУ атаковали купол шестого энергоблока.

«Я призываю воздерживаться от действий, которые противоречат пяти принципам МАГАТЭ и ставят под угрозу ядерную безопасность», — приводит МАГАТЭ слова Гросси в своем аккаунте соцсети X. Он рассказал, что детонация действительно соответствует наблюдениям комиссии.

Ранее станция сообщала, что украинские силы нанесли удар по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС. Критических повреждений нет.

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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил удар по Запорожской АЭС, совершенный 7 апреля. Ранее станция сообщала, что ВСУ атаковали купол шестого энергоблока. «Я призываю воздерживаться от действий, которые противоречат пяти принципам МАГАТЭ и ставят под угрозу ядерную безопасность», — приводит МАГАТЭ слова Гросси в своем аккаунте соцсети X. Он рассказал, что детонация действительно соответствует наблюдениям комиссии. Ранее станция сообщала, что украинские силы нанесли удар по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС. Критических повреждений нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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