Глава МАГАТЭ осудил удар по Запорожской АЭС

Рафаэль Гросси заявил, что удары по ЗАЭС ставят под угрозу ядерную безопасность
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил удар по Запорожской АЭС, совершенный 7 апреля. Ранее станция сообщала, что ВСУ атаковали купол шестого энергоблока.
«Я призываю воздерживаться от действий, которые противоречат пяти принципам МАГАТЭ и ставят под угрозу ядерную безопасность», — приводит МАГАТЭ слова Гросси в своем аккаунте соцсети X. Он рассказал, что детонация действительно соответствует наблюдениям комиссии.
Ранее станция сообщала, что украинские силы нанесли удар по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС. Критических повреждений нет.
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