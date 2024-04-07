Армия и оружие Глава МАГАТЭ осудил удар по Запорожской АЭС 07 апреля 2024 в 18:38 Размер текста - 17 + Рафаэль Гросси заявил, что удары по ЗАЭС ставят под угрозу ядерную безопасность Фото: Dean Calma / IAEA Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил удар по Запорожской АЭС, совершенный 7 апреля. Ранее станция сообщала, что ВСУ атаковали купол шестого энергоблока. «Я призываю воздерживаться от действий, которые противоречат пяти принципам МАГАТЭ и ставят под угрозу ядерную безопасность», — приводит МАГАТЭ слова Гросси в своем аккаунте соцсети X. Он рассказал, что детонация действительно соответствует наблюдениям комиссии. Ранее станция сообщала, что украинские силы нанесли удар по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС. Критических повреждений нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил удар по Запорожской АЭС, совершенный 7 апреля. Ранее станция сообщала, что ВСУ атаковали купол шестого энергоблока. «Я призываю воздерживаться от действий, которые противоречат пяти принципам МАГАТЭ и ставят под угрозу ядерную безопасность», — приводит МАГАТЭ слова Гросси в своем аккаунте соцсети X. Он рассказал, что детонация действительно соответствует наблюдениям комиссии. Ранее станция сообщала, что украинские силы нанесли удар по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС. Критических повреждений нет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям