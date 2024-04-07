В Магнитогорске пропал подросток

Подросток ушел из дома по улице Глинки
В Магнитогорске (Челябинская область) пропал 15-летний подросток. Об этом 8 апреля сообщили в поисковом отряде «Альфа-СПАС».
«Велижанин Кирилл, 15 лет. Ушел 7.04.2024 с адреса: Магнитогорск, улица Глинки, 51. До настоящего времени его местонахождение неизвестно», — сообщили в официальном паблике «Альфа-СПАС» в соцсети «ВКонтакте».
Был одет: черная рубашка, черная болоньевая куртка. Также имел на себе черные спортивные штаны фирмы Adidas с белыми полосками, черные кроссовки.
Разыскивается подросток
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!