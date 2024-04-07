07 апреля 2024

В Магнитогорске пропал подросток

В Магнитогорске потерялся подросток
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Повседневная жизнь. Весна. Москва, школьник, подросток, юноша, бег
Подросток ушел из дома по улице Глинки Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) пропал 15-летний подросток. Об этом 8 апреля сообщили в поисковом отряде «Альфа-СПАС».

«Велижанин Кирилл, 15 лет. Ушел 7.04.2024 с адреса: Магнитогорск, улица Глинки, 51. До настоящего времени его местонахождение неизвестно», — сообщили в официальном паблике «Альфа-СПАС» в соцсети «ВКонтакте».

Был одет: черная рубашка, черная болоньевая куртка. Также имел на себе черные спортивные штаны фирмы Adidas с белыми полосками, черные кроссовки.

Разыскивается подросток
Разыскивается подросток

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В Магнитогорске (Челябинская область) пропал 15-летний подросток. Об этом 8 апреля сообщили в поисковом отряде «Альфа-СПАС». «Велижанин Кирилл, 15 лет. Ушел 7.04.2024 с адреса: Магнитогорск, улица Глинки, 51. До настоящего времени его местонахождение неизвестно», — сообщили в официальном паблике «Альфа-СПАС» в соцсети «ВКонтакте». Был одет: черная рубашка, черная болоньевая куртка. Также имел на себе черные спортивные штаны фирмы Adidas с белыми полосками, черные кроссовки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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