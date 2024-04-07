В Магнитогорске пропал подросток

В Магнитогорске потерялся подросток

08 апреля 2024 в 10:54 Размер текста - 17 +

Подросток ушел из дома по улице Глинки Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) пропал 15-летний подросток. Об этом 8 апреля сообщили в поисковом отряде «Альфа-СПАС». «Велижанин Кирилл, 15 лет. Ушел 7.04.2024 с адреса: Магнитогорск, улица Глинки, 51. До настоящего времени его местонахождение неизвестно», — сообщили в официальном паблике «Альфа-СПАС» в соцсети «ВКонтакте». Был одет: черная рубашка, черная болоньевая куртка. Также имел на себе черные спортивные штаны фирмы Adidas с белыми полосками, черные кроссовки. Разыскивается подросток Фото? Поисково-спасательный отряд «Альфа-Спас» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске (Челябинская область) пропал 15-летний подросток. Об этом 8 апреля сообщили в поисковом отряде «Альфа-СПАС». «Велижанин Кирилл, 15 лет. Ушел 7.04.2024 с адреса: Магнитогорск, улица Глинки, 51. До настоящего времени его местонахождение неизвестно», — сообщили в официальном паблике «Альфа-СПАС» в соцсети «ВКонтакте». Был одет: черная рубашка, черная болоньевая куртка. Также имел на себе черные спортивные штаны фирмы Adidas с белыми полосками, черные кроссовки.