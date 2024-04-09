Бывший вице-мэр Челябинска Слободской остался под арестом на второй год

09 апреля 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

Владимир Слободской просидит под домашним арестом больше года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский областной суд 9 апреля оставил под домашним арестом бывшего вице-мэра областного центра по строительству Владимира Слободского, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. Таким образом, срок пребывания экс-чиновника под арестом превысит 12 месяцев. «Постановление Советского райсуда Челябинска от 18 марта 2024 года о продлении срока нахождения Слободского под домашним арестом оставлено без изменения. Постановлением суда первой инстанции мера пресечения в виде домашнего ареста была продлена на три месяца, то есть до 20 июня 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе облсуда. URA.RU связалось с адвокатом Слободского — Андреем Микрюковым. По его словам, решение о кассационной жалобе будет принято после получения апелляционного постановления. В настоящее время дело Слободского находится на стадии допроса потерпевших. По словам Микрюкова, многие из них не являются, из-за чего рассмотрение затягивается. Слободской был задержан сотрудниками УФСБ по Челябинской области в апреле 2023 года. Его обвинили в превышении полномочий и отправили под домашний арест. После данная мера пресечения неоднократно продлевалась. По версии следствия, он причастен к выдаче незаконного разрешения на строительство дома по улице Сулимова. Сам экс-чиновник своей вины не признает Из-за этого же дома под следствие попали депутат городской думы Челябинска Виталий Паутов и гендиректор ООО «Челябинскавтотранс» Алексей Алексеенко. Их обвиняют в посредничестве при передаче взятки в мэрию города за выдачу разрешения на строительство дома. Также Паутова подозревают в передаче денег за содействие в незаконном размещении нестационарных торговых объектов (киосков). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский областной суд 9 апреля оставил под домашним арестом бывшего вице-мэра областного центра по строительству Владимира Слободского, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. Таким образом, срок пребывания экс-чиновника под арестом превысит 12 месяцев. «Постановление Советского райсуда Челябинска от 18 марта 2024 года о продлении срока нахождения Слободского под домашним арестом оставлено без изменения. Постановлением суда первой инстанции мера пресечения в виде домашнего ареста была продлена на три месяца, то есть до 20 июня 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе облсуда. URA.RU связалось с адвокатом Слободского — Андреем Микрюковым. По его словам, решение о кассационной жалобе будет принято после получения апелляционного постановления. В настоящее время дело Слободского находится на стадии допроса потерпевших. По словам Микрюкова, многие из них не являются, из-за чего рассмотрение затягивается. Слободской был задержан сотрудниками УФСБ по Челябинской области в апреле 2023 года. Его обвинили в превышении полномочий и отправили под домашний арест. После данная мера пресечения неоднократно продлевалась. По версии следствия, он причастен к выдаче незаконного разрешения на строительство дома по улице Сулимова. Сам экс-чиновник своей вины не признает Из-за этого же дома под следствие попали депутат городской думы Челябинска Виталий Паутов и гендиректор ООО «Челябинскавтотранс» Алексей Алексеенко. Их обвиняют в посредничестве при передаче взятки в мэрию города за выдачу разрешения на строительство дома. Также Паутова подозревают в передаче денег за содействие в незаконном размещении нестационарных торговых объектов (киосков).