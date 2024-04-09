Бывший вице-мэр Челябинска Слободской остался под арестом на второй год

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Слободской Владимир. Челябинск, слободской владимир
Владимир Слободской просидит под домашним арестом больше года Фото:

Челябинский областной суд 9 апреля оставил под домашним арестом бывшего вице-мэра областного центра по строительству Владимира Слободского, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. Таким образом, срок пребывания экс-чиновника под арестом превысит 12 месяцев.

«Постановление Советского райсуда Челябинска от 18 марта 2024 года о продлении срока нахождения Слободского под домашним арестом оставлено без изменения. Постановлением суда первой инстанции мера пресечения в виде домашнего ареста была продлена на три месяца, то есть до 20 июня 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе облсуда.

URA.RU связалось с адвокатом Слободского — Андреем Микрюковым. По его словам, решение о кассационной жалобе будет принято после получения апелляционного постановления. В настоящее время дело Слободского находится на стадии допроса потерпевших. По словам Микрюкова, многие из них не являются, из-за чего рассмотрение затягивается.

Слободской был задержан сотрудниками УФСБ по Челябинской области в апреле 2023 года. Его обвинили в превышении полномочий и отправили под домашний арест. После данная мера пресечения неоднократно продлевалась. По версии следствия, он причастен к выдаче незаконного разрешения на строительство дома по улице Сулимова. Сам экс-чиновник своей вины не признает

Из-за этого же дома под следствие попали депутат городской думы Челябинска Виталий Паутов и гендиректор ООО «Челябинскавтотранс» Алексей Алексеенко. Их обвиняют в посредничестве при передаче взятки в мэрию города за выдачу разрешения на строительство дома. Также Паутова подозревают в передаче денег за содействие в незаконном размещении нестационарных торговых объектов (киосков).

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Челябинский областной суд 9 апреля оставил под домашним арестом бывшего вице-мэра областного центра по строительству Владимира Слободского, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. Таким образом, срок пребывания экс-чиновника под арестом превысит 12 месяцев. «Постановление Советского райсуда Челябинска от 18 марта 2024 года о продлении срока нахождения Слободского под домашним арестом оставлено без изменения. Постановлением суда первой инстанции мера пресечения в виде домашнего ареста была продлена на три месяца, то есть до 20 июня 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе облсуда. URA.RU связалось с адвокатом Слободского — Андреем Микрюковым. По его словам, решение о кассационной жалобе будет принято после получения апелляционного постановления. В настоящее время дело Слободского находится на стадии допроса потерпевших. По словам Микрюкова, многие из них не являются, из-за чего рассмотрение затягивается. Слободской был задержан сотрудниками УФСБ по Челябинской области в апреле 2023 года. Его обвинили в превышении полномочий и отправили под домашний арест. После данная мера пресечения неоднократно продлевалась. По версии следствия, он причастен к выдаче незаконного разрешения на строительство дома по улице Сулимова. Сам экс-чиновник своей вины не признает Из-за этого же дома под следствие попали депутат городской думы Челябинска Виталий Паутов и гендиректор ООО «Челябинскавтотранс» Алексей Алексеенко. Их обвиняют в посредничестве при передаче взятки в мэрию города за выдачу разрешения на строительство дома. Также Паутова подозревают в передаче денег за содействие в незаконном размещении нестационарных торговых объектов (киосков).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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