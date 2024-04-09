Кириенко проверил состояние ЗАЭС сразу после обстрелов

09 апреля 2024 в 16:10 Размер текста - 17 +

Запорожскую АЭС с рабочим визитом посетил Сергей Кириенко Фото: Сергей Венявский © URA.RU Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС с рабочим визитом. Он провел совещание, на котором обсуждались вопросы состояния атомной станции, обеспечения ее ядерной безопасности, а также недавние атаки дронов. «Директор ЗАЭС Юрий Черничук рассказал о предпринимаемых коллективом действиях, направленных на обеспечение безопасной эксплуатации станции, о проводимых текущих работах, а также о планах развития», — говорится в сообщении о визите Кириенко. Его опубликовали в официальном telegram-канале Запорожской АЭС. Отмечается, что на совещании обговорили состояние города-спутника ЗАЭС — Энергодара, а также обсудили, чем живет энергодарская молодежь и как развивается спортивная городская инфраструктура. Так, на базе Школы бокса имени Манзули, которая была реконструирована и оснащена в прошлом году, в Энергодаре создали физкультурно — оздоровительный центр развития спорта и реабилитации. В заключение встречи Кириенко высказал уверенность в будущем станции и города. Украинские силы нанесли удар по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС 7 апреля. Кроме того, ВСУ атаковали беспилотниками территорию станции, из-за чего были ранены три человека. В МИД РФ заявили, что атаки Киева на Запорожскую АЭС доказывают, что страна встала на путь ядерного террора. В феврале 2024 года Кириенко посетил будущий образовательный центр «Маяк» в Запорожской области. Тогда был решен ряд вопросов, касающихся строительства и благоустройства территории. Отмечалось, что в текущем году запланировано проведение не менее четырех образовательных мероприятий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС с рабочим визитом. Он провел совещание, на котором обсуждались вопросы состояния атомной станции, обеспечения ее ядерной безопасности, а также недавние атаки дронов. «Директор ЗАЭС Юрий Черничук рассказал о предпринимаемых коллективом действиях, направленных на обеспечение безопасной эксплуатации станции, о проводимых текущих работах, а также о планах развития», — говорится в сообщении о визите Кириенко. Его опубликовали в официальном telegram-канале Запорожской АЭС. Отмечается, что на совещании обговорили состояние города-спутника ЗАЭС — Энергодара, а также обсудили, чем живет энергодарская молодежь и как развивается спортивная городская инфраструктура. Так, на базе Школы бокса имени Манзули, которая была реконструирована и оснащена в прошлом году, в Энергодаре создали физкультурно — оздоровительный центр развития спорта и реабилитации. В заключение встречи Кириенко высказал уверенность в будущем станции и города. Украинские силы нанесли удар по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС 7 апреля. Кроме того, ВСУ атаковали беспилотниками территорию станции, из-за чего были ранены три человека. В МИД РФ заявили, что атаки Киева на Запорожскую АЭС доказывают, что страна встала на путь ядерного террора. В феврале 2024 года Кириенко посетил будущий образовательный центр «Маяк» в Запорожской области. Тогда был решен ряд вопросов, касающихся строительства и благоустройства территории. Отмечалось, что в текущем году запланировано проведение не менее четырех образовательных мероприятий.