Кириенко проверил состояние ЗАЭС сразу после обстрелов

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Город Энергодар и Запорожская АЭС., атомная промышленность, запорожская аэс
Запорожскую АЭС с рабочим визитом посетил Сергей Кириенко Фото:

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС с рабочим визитом. Он провел совещание, на котором обсуждались вопросы состояния атомной станции, обеспечения ее ядерной безопасности, а также недавние атаки дронов.

«Директор ЗАЭС Юрий Черничук рассказал о предпринимаемых коллективом действиях, направленных на обеспечение безопасной эксплуатации станции, о проводимых текущих работах, а также о планах развития», — говорится в сообщении о визите Кириенко. Его опубликовали в официальном telegram-канале Запорожской АЭС.

Отмечается, что на совещании обговорили состояние города-спутника ЗАЭС — Энергодара, а также обсудили, чем живет энергодарская молодежь и как развивается спортивная городская инфраструктура. Так, на базе Школы бокса имени Манзули, которая была реконструирована и оснащена в прошлом году, в Энергодаре создали физкультурно — оздоровительный центр развития спорта и реабилитации. В заключение встречи Кириенко высказал уверенность в будущем станции и города.

Украинские силы нанесли удар по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС 7 апреля. Кроме того, ВСУ атаковали беспилотниками территорию станции, из-за чего были ранены три человека. В МИД РФ заявили, что атаки Киева на Запорожскую АЭС доказывают, что страна встала на путь ядерного террора.

В феврале 2024 года Кириенко посетил будущий образовательный центр «Маяк» в Запорожской области. Тогда был решен ряд вопросов, касающихся строительства и благоустройства территории. Отмечалось, что в текущем году запланировано проведение не менее четырех образовательных мероприятий.

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Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС с рабочим визитом. Он провел совещание, на котором обсуждались вопросы состояния атомной станции, обеспечения ее ядерной безопасности, а также недавние атаки дронов. «Директор ЗАЭС Юрий Черничук рассказал о предпринимаемых коллективом действиях, направленных на обеспечение безопасной эксплуатации станции, о проводимых текущих работах, а также о планах развития», — говорится в сообщении о визите Кириенко. Его опубликовали в официальном telegram-канале Запорожской АЭС. Отмечается, что на совещании обговорили состояние города-спутника ЗАЭС — Энергодара, а также обсудили, чем живет энергодарская молодежь и как развивается спортивная городская инфраструктура. Так, на базе Школы бокса имени Манзули, которая была реконструирована и оснащена в прошлом году, в Энергодаре создали физкультурно — оздоровительный центр развития спорта и реабилитации. В заключение встречи Кириенко высказал уверенность в будущем станции и города. Украинские силы нанесли удар по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС 7 апреля. Кроме того, ВСУ атаковали беспилотниками территорию станции, из-за чего были ранены три человека. В МИД РФ заявили, что атаки Киева на Запорожскую АЭС доказывают, что страна встала на путь ядерного террора. В феврале 2024 года Кириенко посетил будущий образовательный центр «Маяк» в Запорожской области. Тогда был решен ряд вопросов, касающихся строительства и благоустройства территории. Отмечалось, что в текущем году запланировано проведение не менее четырех образовательных мероприятий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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