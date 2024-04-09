ФАС выдала предупреждение Wildberries

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Открытие Чижика от X5 Пятерочка. Екатеринбург, wildberries, ягодки
Wildberries нарушил антимонопольное законодательство Фото:

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение Wildberries. По мнению ведомства, действия маркетплейса содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.

«Служба выдала компании предупреждение», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ФАС. Отмечается, что действия Wildberries имеют признаки нарушения антимонопольного законодательства.

В сообщении добавили, что маркетплейсу нужно внести изменения в оферту о реализации товара на сайте, а также прекратить практики, которые содержат признаки нарушения законодательства. В случае невыполнения этого, ведомство будет вправе возбудить дело, заключили там.

Ранее депутат Государственной Думы, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что Wildberries необходимо навсегда закрыть за покрытие нелегальных мигрантов. Он призывал руководство СК и других силовых ведомств жестко отреагировать на действия компании.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение Wildberries. По мнению ведомства, действия маркетплейса содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. «Служба выдала компании предупреждение», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ФАС. Отмечается, что действия Wildberries имеют признаки нарушения антимонопольного законодательства. В сообщении добавили, что маркетплейсу нужно внести изменения в оферту о реализации товара на сайте, а также прекратить практики, которые содержат признаки нарушения законодательства. В случае невыполнения этого, ведомство будет вправе возбудить дело, заключили там. Ранее депутат Государственной Думы, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что Wildberries необходимо навсегда закрыть за покрытие нелегальных мигрантов. Он призывал руководство СК и других силовых ведомств жестко отреагировать на действия компании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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