ФАС выдала предупреждение Wildberries

09 апреля 2024 в 18:29 Размер текста - 17 +

Wildberries нарушил антимонопольное законодательство Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение Wildberries. По мнению ведомства, действия маркетплейса содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. «Служба выдала компании предупреждение», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ФАС. Отмечается, что действия Wildberries имеют признаки нарушения антимонопольного законодательства. В сообщении добавили, что маркетплейсу нужно внести изменения в оферту о реализации товара на сайте, а также прекратить практики, которые содержат признаки нарушения законодательства. В случае невыполнения этого, ведомство будет вправе возбудить дело, заключили там. Ранее депутат Государственной Думы, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что Wildberries необходимо навсегда закрыть за покрытие нелегальных мигрантов. Он призывал руководство СК и других силовых ведомств жестко отреагировать на действия компании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение Wildberries. По мнению ведомства, действия маркетплейса содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. «Служба выдала компании предупреждение», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ФАС. Отмечается, что действия Wildberries имеют признаки нарушения антимонопольного законодательства. В сообщении добавили, что маркетплейсу нужно внести изменения в оферту о реализации товара на сайте, а также прекратить практики, которые содержат признаки нарушения законодательства. В случае невыполнения этого, ведомство будет вправе возбудить дело, заключили там. Ранее депутат Государственной Думы, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что Wildberries необходимо навсегда закрыть за покрытие нелегальных мигрантов. Он призывал руководство СК и других силовых ведомств жестко отреагировать на действия компании.