В Госдуме предложили закрыть Wildberries за покрытие нелегальных мигрантов

Миронов: компанию Wildberries необходимо закрыть
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Открытие Чижика от X5 Пятерочка. Екатеринбург, wildberries, ягодки
Wildberries необходимо даже не штрафовать, а закрыть, считает Сергей Миронов Фото:

Wildberries необходимо навсегда закрыть за покрытие нелегальных мигрантов. Об этом заявил депутат Государственной Думы, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, комментируя новость о том, что компания дала нелегальным работникам инструкции к побегу от Росгвардии.

«Если руководитель компании находится в списке Forbes, а ее клиентами являются миллионы людей, то это не дает им право плевать на законы России и покрывать нелегалов», — написал Миронов в своем telegram-канале. Он добавил, что если Wildberries противопоставляет себя против всей страны и препятствует работе правоохранителей, то эту компанию необходимо даже не штрафовать, а закрыть раз и навсегда.

Миронов призывал руководство СК и других силовых ведомств жестко отреагировать на действия Wildberries. Он посоветовал компании работать в другой стране, или не работать совсем.

Ранее «Царьград» сообщал, что компания Wildberries отметила, что все сотрудники работают по официально и все законы РФ соблюдаются. При этом, работодатель раздает инструкции к побегу от проверок Росгвардии. Также при рейде руководство склада отпустило домой всех сотрудников, кроме женщин с гражданством России.

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Wildberries необходимо навсегда закрыть за покрытие нелегальных мигрантов. Об этом заявил депутат Государственной Думы, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, комментируя новость о том, что компания дала нелегальным работникам инструкции к побегу от Росгвардии. «Если руководитель компании находится в списке Forbes, а ее клиентами являются миллионы людей, то это не дает им право плевать на законы России и покрывать нелегалов», — написал Миронов в своем telegram-канале. Он добавил, что если Wildberries противопоставляет себя против всей страны и препятствует работе правоохранителей, то эту компанию необходимо даже не штрафовать, а закрыть раз и навсегда. Миронов призывал руководство СК и других силовых ведомств жестко отреагировать на действия Wildberries. Он посоветовал компании работать в другой стране, или не работать совсем. Ранее «Царьград» сообщал, что компания Wildberries отметила, что все сотрудники работают по официально и все законы РФ соблюдаются. При этом, работодатель раздает инструкции к побегу от проверок Росгвардии. Также при рейде руководство склада отпустило домой всех сотрудников, кроме женщин с гражданством России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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