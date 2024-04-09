В Оренбурге из-за затоплений зазвучала сирена

09 апреля 2024 в 19:29 Размер текста - 17 +

В Оренбурге из-за критической ситуации с паводками зазвучит сирена, заявил Сергей Салмин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы В Оренбурге зазвучит сигнал тревоги. Он оповестит о критической ситуации из-за наводнений в Оренбурге. Об этом рассказал глава города Сергей Салмин. «Внимание, оренбуржцы! В 19.00 в городе зазвучит сирена. Это не учебная тревога. Это знак, что паводковая ситуация в Оренбурге крайне опасна», — рассказал в своем telegram-канале Салмин. Он добавил, что уровень воды в реке Урал резко поднялся до отметки 914 см. При достижении уровня 930 см произойдет затопление новых районов. Ситуация чрезвычайно опасная, вода может прийти быстро, заключил Салмин. В Орске 5 апреля прорвало дамбу, что привело к чрезвычайной ситуации. Ожидается, что пик наводнения наступит 10 апреля. Более подробная информация доступна в материале URA.RU. В Оренбурге введен режим ЧС федерального масштаба. Более шести тысяч жителей были эвакуированы из подтопленных домов в Оренбургской области. В регионе активизирована бесплатная юридическая помощь. Сотрудники Государственного юридического бюро помогают пострадавшим, работают адвокаты и нотариусы, передает РАПСИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Оренбурге зазвучит сигнал тревоги. Он оповестит о критической ситуации из-за наводнений в Оренбурге. Об этом рассказал глава города Сергей Салмин. «Внимание, оренбуржцы! В 19.00 в городе зазвучит сирена. Это не учебная тревога. Это знак, что паводковая ситуация в Оренбурге крайне опасна», — рассказал в своем telegram-канале Салмин. Он добавил, что уровень воды в реке Урал резко поднялся до отметки 914 см. При достижении уровня 930 см произойдет затопление новых районов. Ситуация чрезвычайно опасная, вода может прийти быстро, заключил Салмин. В Орске 5 апреля прорвало дамбу, что привело к чрезвычайной ситуации. Ожидается, что пик наводнения наступит 10 апреля. Более подробная информация доступна в материале URA.RU. В Оренбурге введен режим ЧС федерального масштаба. Более шести тысяч жителей были эвакуированы из подтопленных домов в Оренбургской области. В регионе активизирована бесплатная юридическая помощь. Сотрудники Государственного юридического бюро помогают пострадавшим, работают адвокаты и нотариусы, передает РАПСИ.