В Оренбурге из-за затоплений зазвучала сирена

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Алексей Текслер посетил площадки Челябинского металлургического комбинат (ЧМК). Челябинск , рупор, сирена, громкоговоритель, воздушная тревога
В Оренбурге из-за критической ситуации с паводками зазвучит сирена, заявил Сергей Салмин Фото:
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Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы

В Оренбурге зазвучит сигнал тревоги. Он оповестит о критической ситуации из-за наводнений в Оренбурге. Об этом рассказал глава города Сергей Салмин.

«Внимание, оренбуржцы! В 19.00 в городе зазвучит сирена. Это не учебная тревога. Это знак, что паводковая ситуация в Оренбурге крайне опасна», — рассказал в своем telegram-канале Салмин. Он добавил, что уровень воды в реке Урал резко поднялся до отметки 914 см. При достижении уровня 930 см произойдет затопление новых районов. Ситуация чрезвычайно опасная, вода может прийти быстро, заключил Салмин.

В Орске 5 апреля прорвало дамбу, что привело к чрезвычайной ситуации. Ожидается, что пик наводнения наступит 10 апреля. Более подробная информация доступна в материале URA.RU. В Оренбурге введен режим ЧС федерального масштаба. Более шести тысяч жителей были эвакуированы из подтопленных домов в Оренбургской области. В регионе активизирована бесплатная юридическая помощь. Сотрудники Государственного юридического бюро помогают пострадавшим, работают адвокаты и нотариусы, передает РАПСИ.

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В Оренбурге зазвучит сигнал тревоги. Он оповестит о критической ситуации из-за наводнений в Оренбурге. Об этом рассказал глава города Сергей Салмин. «Внимание, оренбуржцы! В 19.00 в городе зазвучит сирена. Это не учебная тревога. Это знак, что паводковая ситуация в Оренбурге крайне опасна», — рассказал в своем telegram-канале Салмин. Он добавил, что уровень воды в реке Урал резко поднялся до отметки 914 см. При достижении уровня 930 см произойдет затопление новых районов. Ситуация чрезвычайно опасная, вода может прийти быстро, заключил Салмин. В Орске 5 апреля прорвало дамбу, что привело к чрезвычайной ситуации. Ожидается, что пик наводнения наступит 10 апреля. Более подробная информация доступна в материале URA.RU. В Оренбурге введен режим ЧС федерального масштаба. Более шести тысяч жителей были эвакуированы из подтопленных домов в Оренбургской области. В регионе активизирована бесплатная юридическая помощь. Сотрудники Государственного юридического бюро помогают пострадавшим, работают адвокаты и нотариусы, передает РАПСИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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