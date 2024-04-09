Почти 6,5 тысячи человек эвакуировали в Оренбургской области

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МЧС спасательная операция Курган, паводок
Ситуация в регионе остается сложной, сообщали в МЧС Фото:
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Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы

Больше шести тысяч жителей эвакуированы из подтопленных домов в Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора субъекта Дениса Паслера и правительства.

«Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков эвакуировано 6 399 человек, в том числе 1768 детей, из них в 32 ПВР размещено 1 585, в том числе 269 детей. В 73 населенных пунктах и 29 СНТ подтоплены 10 327 жилых домов, 12 821 приусадебный участок», — сообщает telegram-канал пресс-службы.

Отмечается, что закрыто движение по 44 мостам. Ограничений для федеральных дорог пока не вводились. В пресс-службе заявили, что вода может перелиться на семи участках трех федеральных трасс. Почти четыре с половиной тысячи человек задействованы для ликвидации последствий.

В начале апреля в Орске прорвало дамбу. В МЧС рассказали, что пик критической ситуации ожидается 10 числа. Более подробно о ситуации — в материале URA.RU.

В городе Оренбург введен режим ЧС федерального масштаба. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков, передает «Национальная служба новостей».

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Больше шести тысяч жителей эвакуированы из подтопленных домов в Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора субъекта Дениса Паслера и правительства. «Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков эвакуировано 6 399 человек, в том числе 1768 детей, из них в 32 ПВР размещено 1 585, в том числе 269 детей. В 73 населенных пунктах и 29 СНТ подтоплены 10 327 жилых домов, 12 821 приусадебный участок», — сообщает telegram-канал пресс-службы. Отмечается, что закрыто движение по 44 мостам. Ограничений для федеральных дорог пока не вводились. В пресс-службе заявили, что вода может перелиться на семи участках трех федеральных трасс. Почти четыре с половиной тысячи человек задействованы для ликвидации последствий. В начале апреля в Орске прорвало дамбу. В МЧС рассказали, что пик критической ситуации ожидается 10 числа. Более подробно о ситуации — в материале URA.RU. В городе Оренбург введен режим ЧС федерального масштаба. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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