Почти 6,5 тысячи человек эвакуировали в Оренбургской области

09 апреля 2024 в 11:18 Размер текста - 17 +

Ситуация в регионе остается сложной, сообщали в МЧС Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы Больше шести тысяч жителей эвакуированы из подтопленных домов в Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора субъекта Дениса Паслера и правительства. «Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков эвакуировано 6 399 человек, в том числе 1768 детей, из них в 32 ПВР размещено 1 585, в том числе 269 детей. В 73 населенных пунктах и 29 СНТ подтоплены 10 327 жилых домов, 12 821 приусадебный участок», — сообщает telegram-канал пресс-службы. Отмечается, что закрыто движение по 44 мостам. Ограничений для федеральных дорог пока не вводились. В пресс-службе заявили, что вода может перелиться на семи участках трех федеральных трасс. Почти четыре с половиной тысячи человек задействованы для ликвидации последствий. В начале апреля в Орске прорвало дамбу. В МЧС рассказали, что пик критической ситуации ожидается 10 числа. Более подробно о ситуации — в материале URA.RU. В городе Оренбург введен режим ЧС федерального масштаба. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Больше шести тысяч жителей эвакуированы из подтопленных домов в Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора субъекта Дениса Паслера и правительства. «Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков эвакуировано 6 399 человек, в том числе 1768 детей, из них в 32 ПВР размещено 1 585, в том числе 269 детей. В 73 населенных пунктах и 29 СНТ подтоплены 10 327 жилых домов, 12 821 приусадебный участок», — сообщает telegram-канал пресс-службы. Отмечается, что закрыто движение по 44 мостам. Ограничений для федеральных дорог пока не вводились. В пресс-службе заявили, что вода может перелиться на семи участках трех федеральных трасс. Почти четыре с половиной тысячи человек задействованы для ликвидации последствий. В начале апреля в Орске прорвало дамбу. В МЧС рассказали, что пик критической ситуации ожидается 10 числа. Более подробно о ситуации — в материале URA.RU. В городе Оренбург введен режим ЧС федерального масштаба. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков, передает «Национальная служба новостей».