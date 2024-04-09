Украина вслед за РФ запросила заседание МАГАТЭ по ЗАЭС

МАГАТЭ получило просьбу о заседании по ЗАЭС от РФ, затем от Украины. Об этом сообщили в международной организации.
«Заседание созывается председателем совета в соответствии с двумя отдельными письмами на его имя, направленными в хронологическом порядке Российской Федерацией и Украиной, с просьбой о проведении заседания Совета», — говорится в сообщении.
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия запросила срочное заседание Совбеза из-за поставок оружия Украине. Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба попросил у него семь систем Patriot. Он не исключил возможности оперативно передать ВСУ эти системы. В частности, госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине комплектов для обслуживания ЗРК Hawk, пишет Reuters.
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