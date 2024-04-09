Генпрокуратура РФ защитила права многодетной семьи из ХМАО

Генеральная прокуратура РФ защитила права многодетной семьи из ХМАО, где дети не получали льготу в виде ежемесячной выплаты на проезд, потому что находились на домашнем обучении. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Югры.
«Женщине, воспитывающей троих несовершеннолетних, с ноября прошлого года не предоставляются меры социальной поддержки для многодетных семей в виде ежемесячной выплаты на проезд на каждого ребенка. В обоснование принятого решения региональное агентство социального благополучия населения сослалось на отсутствие сведений о прикреплении детей к образовательной организации», — сообщает прокуратура ХМАО.
Для защиты прав таких семей прокуратура внесла представление окружному правительству. После его рассмотрения в нормативный документ были внесены необходимые изменения.
«Департаментом социального развития издан ведомственный приказ об оперативном (не более 2-х дней) получении сведений о семьях, дети которых получают образование на дому и назначении им соответствующих компенсаций. В результате предоставление ежемесячных денежных выплат заявителю возобновлено с даты подачи обращения, произведен их перерасчет», — пишет пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее URA.RU писало, что генпрокурор РФ Игорь Краснов заставил отремонтировать дом престарелых в ХМАО. В настоящее время центр вновь работает, его постояльцы вернулись в учреждение.
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