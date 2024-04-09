Генпрокуратура РФ защитила права многодетной семьи из ХМАО

Генпрокуратура добилась права на льготный проезд для многодетной семьи из ХМАО

10 апреля 2024 в 13:10 Размер текста - 17 +

Генпрокуратура вступилась за многодетную семью из ХМАО Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Генеральная прокуратура РФ защитила права многодетной семьи из ХМАО, где дети не получали льготу в виде ежемесячной выплаты на проезд, потому что находились на домашнем обучении. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Югры. «Женщине, воспитывающей троих несовершеннолетних, с ноября прошлого года не предоставляются меры социальной поддержки для многодетных семей в виде ежемесячной выплаты на проезд на каждого ребенка. В обоснование принятого решения региональное агентство социального благополучия населения сослалось на отсутствие сведений о прикреплении детей к образовательной организации», — сообщает прокуратура ХМАО. Для защиты прав таких семей прокуратура внесла представление окружному правительству. После его рассмотрения в нормативный документ были внесены необходимые изменения. «Департаментом социального развития издан ведомственный приказ об оперативном (не более 2-х дней) получении сведений о семьях, дети которых получают образование на дому и назначении им соответствующих компенсаций. В результате предоставление ежемесячных денежных выплат заявителю возобновлено с даты подачи обращения, произведен их перерасчет», — пишет пресс-служба надзорного ведомства. Ранее URA.RU писало, что генпрокурор РФ Игорь Краснов заставил отремонтировать дом престарелых в ХМАО. В настоящее время центр вновь работает, его постояльцы вернулись в учреждение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генеральная прокуратура РФ защитила права многодетной семьи из ХМАО, где дети не получали льготу в виде ежемесячной выплаты на проезд, потому что находились на домашнем обучении. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Югры. «Женщине, воспитывающей троих несовершеннолетних, с ноября прошлого года не предоставляются меры социальной поддержки для многодетных семей в виде ежемесячной выплаты на проезд на каждого ребенка. В обоснование принятого решения региональное агентство социального благополучия населения сослалось на отсутствие сведений о прикреплении детей к образовательной организации», — сообщает прокуратура ХМАО. Для защиты прав таких семей прокуратура внесла представление окружному правительству. После его рассмотрения в нормативный документ были внесены необходимые изменения. «Департаментом социального развития издан ведомственный приказ об оперативном (не более 2-х дней) получении сведений о семьях, дети которых получают образование на дому и назначении им соответствующих компенсаций. В результате предоставление ежемесячных денежных выплат заявителю возобновлено с даты подачи обращения, произведен их перерасчет», — пишет пресс-служба надзорного ведомства. Ранее URA.RU писало, что генпрокурор РФ Игорь Краснов заставил отремонтировать дом престарелых в ХМАО. В настоящее время центр вновь работает, его постояльцы вернулись в учреждение.