Самолет Utair, летевший в ХМАО, совершил экстренную посадку в Коми

10 апреля 2024 в 15:34 Размер текста - 17 +

Посадка самолета прошла без ЧП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самолет авиакомпании Utair, летевший из Москвы в Нижневартовск, совершил экстренную посадку в Сыктывкаре (Республика Коми). Информация об этом была опубликована в tg-канале «Aviaincident». «10.04.2024 года в 01:52 (мск) в Республике Коми объявлен сигнал срочности ПАН в связи с отказом генератора. Следует на запасной аэродром Сыктывкар. Рейс UTA341. Сообщение Москва (Внуково) — Нижневартовск. Принадлежность „UTair“», — указано в посте. Посадка самолета прошла благополучно. Приземление произошло в два часа 14 минут. За разъяснениями журналист агентства обратился в авиакомпанию. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что вертолет Utair совершил экстренную посадку в Красноярском крае. Транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самолет авиакомпании Utair, летевший из Москвы в Нижневартовск, совершил экстренную посадку в Сыктывкаре (Республика Коми). Информация об этом была опубликована в tg-канале «Aviaincident». «10.04.2024 года в 01:52 (мск) в Республике Коми объявлен сигнал срочности ПАН в связи с отказом генератора. Следует на запасной аэродром Сыктывкар. Рейс UTA341. Сообщение Москва (Внуково) — Нижневартовск. Принадлежность „UTair“», — указано в посте. Посадка самолета прошла благополучно. Приземление произошло в два часа 14 минут. За разъяснениями журналист агентства обратился в авиакомпанию. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что вертолет Utair совершил экстренную посадку в Красноярском крае. Транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента.