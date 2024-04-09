Самолет Utair, летевший в ХМАО, совершил экстренную посадку в Коми

Самолет авиакомпании Utair, летевший из Москвы в Нижневартовск, совершил экстренную посадку в Сыктывкаре (Республика Коми). Информация об этом была опубликована в tg-канале «Aviaincident».
«10.04.2024 года в 01:52 (мск) в Республике Коми объявлен сигнал срочности ПАН в связи с отказом генератора. Следует на запасной аэродром Сыктывкар. Рейс UTA341. Сообщение Москва (Внуково) — Нижневартовск. Принадлежность „UTair“», — указано в посте.
Посадка самолета прошла благополучно. Приземление произошло в два часа 14 минут. За разъяснениями журналист агентства обратился в авиакомпанию. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.
Ранее URA.RU сообщало, что вертолет Utair совершил экстренную посадку в Красноярском крае. Транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента.
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