09 апреля 2024

Самолет Utair, летевший в ХМАО, совершил экстренную посадку в Коми

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечерний споттинг в Кольцово. Екатеринбург, utair, ютэир, ютейр, atr 72
Посадка самолета прошла без ЧП Фото:

Самолет авиакомпании Utair, летевший из Москвы в Нижневартовск, совершил экстренную посадку в Сыктывкаре (Республика Коми). Информация об этом была опубликована в tg-канале «Aviaincident».

«10.04.2024 года в 01:52 (мск) в Республике Коми объявлен сигнал срочности ПАН в связи с отказом генератора. Следует на запасной аэродром Сыктывкар. Рейс UTA341. Сообщение Москва (Внуково) — Нижневартовск. Принадлежность „UTair“», — указано в посте.

Посадка самолета прошла благополучно. Приземление произошло в два часа 14 минут. За разъяснениями журналист агентства обратился в авиакомпанию. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что вертолет Utair совершил экстренную посадку в Красноярском крае. Транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента.

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Самолет авиакомпании Utair, летевший из Москвы в Нижневартовск, совершил экстренную посадку в Сыктывкаре (Республика Коми). Информация об этом была опубликована в tg-канале «Aviaincident». «10.04.2024 года в 01:52 (мск) в Республике Коми объявлен сигнал срочности ПАН в связи с отказом генератора. Следует на запасной аэродром Сыктывкар. Рейс UTA341. Сообщение Москва (Внуково) — Нижневартовск. Принадлежность „UTair“», — указано в посте. Посадка самолета прошла благополучно. Приземление произошло в два часа 14 минут. За разъяснениями журналист агентства обратился в авиакомпанию. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что вертолет Utair совершил экстренную посадку в Красноярском крае. Транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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