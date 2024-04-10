Пермские школьники представили губернатору Махонину свои проекты

10 апреля 2024 в 17:44 Размер текста - 17 +

Губернатор пообщался с победителями проекта «Дети решают» Фото: Георгий Бергал © URA.RU В пермском детском технопарке «Кванториум Фотоника» прошла встреча губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и победителей конкурса школьных проектов «Дети решают». Участники рассказали о своих работах. «Популярнее всего стало направление по патриотическому воспитанию. Здесь выиграли проекты Гайнского округа „Юнармейская комната“, Губахинского округа „Жизнь и годы отданы Губахе“ и Чердынского округа „Добро пожаловать в музей“», — рассказали в пресс-службе правительства Пермского края. Так в рамках проекта в школы Гаинского округа и Губахи закупили информационные стенды, юнармейскую символику, макеты и обмундирование. Школьники пообщались с ветеранами и приняли участие в уроках мужества. В поселке Рябинино Чердынского округа открыли школьный музей, посвященный истории населенного пункта. Также школьники представили проекты в направлении «Здоровый образ жизни, спорт, туризм». В его рамках ребята создали кружок профориентации, туристический маршрут, зону отдыха и аудиогид. Кроме этого ребята представили творческие инициативы, среди которых стала инклюзивная театральная студия и духовой оркестр. Уточняется, что проекты были реализованы при помощи краевого гранта. В 2023 году на 10 проектов было выделено 200 тысяч рублей. «„Дети решают“ в самом начале своего пути и будет претерпевать изменения после обратной связи. Не исключено, что проект будет расширен с точки зрения количества победителей. Ряд реализованных детских инициатив я видел вживую. Уверен, что сегодняшняя встреча позволит вам зарядиться энергией, обменяться опытом и вдохновиться новыми идеями», — отметил губернатор Дмитрий Махонин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В пермском детском технопарке «Кванториум Фотоника» прошла встреча губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и победителей конкурса школьных проектов «Дети решают». Участники рассказали о своих работах. «Популярнее всего стало направление по патриотическому воспитанию. Здесь выиграли проекты Гайнского округа „Юнармейская комната“, Губахинского округа „Жизнь и годы отданы Губахе“ и Чердынского округа „Добро пожаловать в музей“», — рассказали в пресс-службе правительства Пермского края. Так в рамках проекта в школы Гаинского округа и Губахи закупили информационные стенды, юнармейскую символику, макеты и обмундирование. Школьники пообщались с ветеранами и приняли участие в уроках мужества. В поселке Рябинино Чердынского округа открыли школьный музей, посвященный истории населенного пункта. Также школьники представили проекты в направлении «Здоровый образ жизни, спорт, туризм». В его рамках ребята создали кружок профориентации, туристический маршрут, зону отдыха и аудиогид. Кроме этого ребята представили творческие инициативы, среди которых стала инклюзивная театральная студия и духовой оркестр. Уточняется, что проекты были реализованы при помощи краевого гранта. В 2023 году на 10 проектов было выделено 200 тысяч рублей. «„Дети решают“ в самом начале своего пути и будет претерпевать изменения после обратной связи. Не исключено, что проект будет расширен с точки зрения количества победителей. Ряд реализованных детских инициатив я видел вживую. Уверен, что сегодняшняя встреча позволит вам зарядиться энергией, обменяться опытом и вдохновиться новыми идеями», — отметил губернатор Дмитрий Махонин.