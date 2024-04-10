Пермская Общественная палата готовит законопроект о традиционных ценностях

10 апреля 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

Продвигать ценности власти будут через СМИ и соцсети Фото: Денис Моргунов © URA.RU Общественная палата Пермского края занялась подготовкой законопроекта о защите традиционных российских ценностей. В нем будет дана трактовка этих традиционных ценностей. В распоряжении URA.RU есть примерный вариант документа, который подготовила палата. Он называется «О государственной политике Пермского края по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» «Настоящий закон принят во исполнение указа президента РФ „Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей“ и определяет систему мер, реализуемых органами публичной власти Пермского края, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — говорится в документе. Закон носит рамочный характер. Первая статья законопроекта — основные формулировки — скопирована из президентского указа. Под традиционными ценностями понимаются «нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства стран». Сохранять и укреплять традиционные ценности в Пермском крае будут за счет принятия соответствующей программы на уровне правительства региона, а также муниципальных планов. Популяризировать и продвигать ценности органы власти будут через СМИ и соцсети. Также планируется ежегодный конкурс на лучшее художественное произведение, которое будет привлекать внимание к основному предмету законопроекта. Это может быть кинофильм, аудио- и видео-произведение, произведение литературы и искусства и т. п. URA.RU направило запрос в аппарат Общественной палаты. На момент публикации ответ не был получен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Общественная палата Пермского края занялась подготовкой законопроекта о защите традиционных российских ценностей. В нем будет дана трактовка этих традиционных ценностей. В распоряжении URA.RU есть примерный вариант документа, который подготовила палата. Он называется «О государственной политике Пермского края по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» «Настоящий закон принят во исполнение указа президента РФ „Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей“ и определяет систему мер, реализуемых органами публичной власти Пермского края, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — говорится в документе. Закон носит рамочный характер. Первая статья законопроекта — основные формулировки — скопирована из президентского указа. Под традиционными ценностями понимаются «нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства стран». Сохранять и укреплять традиционные ценности в Пермском крае будут за счет принятия соответствующей программы на уровне правительства региона, а также муниципальных планов. Популяризировать и продвигать ценности органы власти будут через СМИ и соцсети. Также планируется ежегодный конкурс на лучшее художественное произведение, которое будет привлекать внимание к основному предмету законопроекта. Это может быть кинофильм, аудио- и видео-произведение, произведение литературы и искусства и т. п. URA.RU направило запрос в аппарат Общественной палаты. На момент публикации ответ не был получен.