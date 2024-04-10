Пермские власти направили миллионы рублей на ремонт спорткомплекса, где провалился пол

Пермские власти направили миллионы рублей на ремонт спорткомплекса в Гайнах

В Гайнах обновят ФОК Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Власти Пермского края направили миллионы рублей на ремонт спорткомплекса «Олимп» в поселке Гайны, в котором ранее из-за строительного брака провалился пол. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

«Капитальный ремонт ФОЦ „Олимп“ в поселке Гайны. Начальная цена контракта 15 410 772 рублей», — указано в документации тендера.

По словам главы краевого Минспорта Татьяны Чесноковой, в связи с нарушениями, допущенными при строительстве комплекса «Олимп», практически сразу в одном из спортивных залов провалился пол. Использование помещения стало небезопасным, отмечается на сайте правительства региона.

Согласно техдокументации, капремонт спорткомплекса планируется завершить до 31 октября. Подрядчик обновит систему водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, сделает перенос внешних тепловых сетей.