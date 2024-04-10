10 апреля 2024

Китайский бренд HEA намерен открыть один из первых российских магазинов в Перми

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Виды города. Пермь, автомобили, виды перми, парковка, трц планета, трц планета
Один из первых магазинов HEA откроет в ТРЦ «Планета» Фото:

Китайский бренд одежды и аксессуаров Happy Easy Anyway (HEA) планирует открыть свои магазины в России. Один из первых появится в пермском ТРЦ «Планета».

«MALLTECH договорился о сотрудничестве с крупным китайским ритейлером Happy Easy Anyway (HEA). Для бренда это первый выход за пределы Китая. В 2024 году запланировано открытие первых в России магазинов бренда HEA в торговых центрах под управлением MALLTECH: ТРЦ „Планета“ в Перми и ТРЦ „Планета“ в Уфе», — рассказали в пресс-службе ТРЦ «Планета».

Уточняется, что в Перми магазин займет помещение площадью 74 квадратных метров. Под брендом Happy Easy Anyway (HEA) производят не только одежду и аксессуары. У компании есть сеть кофеен HEA Tea and Coffee, культурно-творческая школа и гостиницы Longshi.

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Китайский бренд одежды и аксессуаров Happy Easy Anyway (HEA) планирует открыть свои магазины в России. Один из первых появится в пермском ТРЦ «Планета». «MALLTECH договорился о сотрудничестве с крупным китайским ритейлером Happy Easy Anyway (HEA). Для бренда это первый выход за пределы Китая. В 2024 году запланировано открытие первых в России магазинов бренда HEA в торговых центрах под управлением MALLTECH: ТРЦ „Планета“ в Перми и ТРЦ „Планета“ в Уфе», — рассказали в пресс-службе ТРЦ «Планета». Уточняется, что в Перми магазин займет помещение площадью 74 квадратных метров. Под брендом Happy Easy Anyway (HEA) производят не только одежду и аксессуары. У компании есть сеть кофеен HEA Tea and Coffee, культурно-творческая школа и гостиницы Longshi.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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