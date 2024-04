Китайский бренд HEA намерен открыть один из первых российских магазинов в Перми

Один из первых магазинов HEA откроет в ТРЦ «Планета» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Китайский бренд одежды и аксессуаров Happy Easy Anyway (HEA) планирует открыть свои магазины в России. Один из первых появится в пермском ТРЦ «Планета». «MALLTECH договорился о сотрудничестве с крупным китайским ритейлером Happy Easy Anyway (HEA). Для бренда это первый выход за пределы Китая. В 2024 году запланировано открытие первых в России магазинов бренда HEA в торговых центрах под управлением MALLTECH: ТРЦ „Планета" в Перми и ТРЦ „Планета" в Уфе», — рассказали в пресс-службе ТРЦ «Планета». Уточняется, что в Перми магазин займет помещение площадью 74 квадратных метров. Под брендом Happy Easy Anyway (HEA) производят не только одежду и аксессуары. У компании есть сеть кофеен HEA Tea and Coffee, культурно-творческая школа и гостиницы Longshi.

