ЕС будет судиться с ФРГ из-за закона, мешающего отказаться от российского газа

12 апреля 2024 в 16:17 Размер текста - 17 +

По словам анонимного источника, иск от ЕС на ФРГ может быть подан в течение ближайшего времени Фото: Роман Наумов © URA.RU Евросоюз планирует подать в суд на Германию, если она не внесет изменения в газовый закон. Согласно ему, поставки немецкого газа облагаются налогом. Соседние страны выразили мнение, что подобное мешает им снизить зависимость от российского газа. Об этом сообщает Politico со ссылкой на чиновника Еврокомиссии. «Есть основания считать это явным нарушением закона о конкуренции и правил единого рынка», — передает газета слова анонимного источника. По его словам, иск может быть подан в течение нескольких месяцев, если ФРГ не уменьшит или вовсе не отменит налог. В свою очередь, представитель министерства экономики Германии Беате Барон заявил, что налог на хранение газа взимается в одинаковом размере со всех и не подразумевает дискриминацию. Также он добавил, что налог не ограничивает торговлю в Евросоюзе, следовательно, переход к газу из России не является оправданным. Ранее сообщалось, что, несмотря на антироссийские санкции, Германия не планирует разрывать действующий контракт на поставки газа с «Ямал СПГ». Исполнительный директор компании Фредерик Барно отметил, что в корпорации не считают возможным разрыв нынешних договоренностей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Евросоюз планирует подать в суд на Германию, если она не внесет изменения в газовый закон. Согласно ему, поставки немецкого газа облагаются налогом. Соседние страны выразили мнение, что подобное мешает им снизить зависимость от российского газа. Об этом сообщает Politico со ссылкой на чиновника Еврокомиссии. «Есть основания считать это явным нарушением закона о конкуренции и правил единого рынка», — передает газета слова анонимного источника. По его словам, иск может быть подан в течение нескольких месяцев, если ФРГ не уменьшит или вовсе не отменит налог. В свою очередь, представитель министерства экономики Германии Беате Барон заявил, что налог на хранение газа взимается в одинаковом размере со всех и не подразумевает дискриминацию. Также он добавил, что налог не ограничивает торговлю в Евросоюзе, следовательно, переход к газу из России не является оправданным. Ранее сообщалось, что, несмотря на антироссийские санкции, Германия не планирует разрывать действующий контракт на поставки газа с «Ямал СПГ». Исполнительный директор компании Фредерик Барно отметил, что в корпорации не считают возможным разрыв нынешних договоренностей.