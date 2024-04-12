На челябинских трассах ввели режим повышенной готовности

12 апреля 2024 в 21:08 Размер текста - 17 +

Режим повышенной готовности ввели из-за паводка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Паводок в Челябинской области весной 2024 года На трассах Челябинской области ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе Росавтодора. «Росавтодор ввел режим повышенной готовности на федеральных трассах в Оренбургской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях. Причиной являются паводки», — сообщили в Росавтодоре. Челябинский губернатор Алексей Текслер провел совещание с главами муниципалитетов 10 апреля. Глава региона поручил проверить плотины и дамбы на предмет их надежности и безопасности. На тот момент режим ЧС был введен в пяти муниципалитетах. В настоящее время ситуация с паводком стабилизировалась. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассах Челябинской области ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе Росавтодора. «Росавтодор ввел режим повышенной готовности на федеральных трассах в Оренбургской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях. Причиной являются паводки», — сообщили в Росавтодоре. Челябинский губернатор Алексей Текслер провел совещание с главами муниципалитетов 10 апреля. Глава региона поручил проверить плотины и дамбы на предмет их надежности и безопасности. На тот момент режим ЧС был введен в пяти муниципалитетах. В настоящее время ситуация с паводком стабилизировалась.