На челябинских трассах ввели режим повышенной готовности

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Режим повышенной готовности ввели из-за паводка Фото:
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Паводок в Челябинской области весной 2024 года

На трассах Челябинской области ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе Росавтодора.

«Росавтодор ввел режим повышенной готовности на федеральных трассах в Оренбургской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях. Причиной являются паводки», — сообщили в Росавтодоре.

Челябинский губернатор Алексей Текслер провел совещание с главами муниципалитетов 10 апреля. Глава региона поручил проверить плотины и дамбы на предмет их надежности и безопасности. На тот момент режим ЧС был введен в пяти муниципалитетах. В настоящее время ситуация с паводком стабилизировалась.

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На трассах Челябинской области ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе Росавтодора. «Росавтодор ввел режим повышенной готовности на федеральных трассах в Оренбургской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях. Причиной являются паводки», — сообщили в Росавтодоре. Челябинский губернатор Алексей Текслер провел совещание с главами муниципалитетов 10 апреля. Глава региона поручил проверить плотины и дамбы на предмет их надежности и безопасности. На тот момент режим ЧС был введен в пяти муниципалитетах. В настоящее время ситуация с паводком стабилизировалась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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