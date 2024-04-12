На челябинских трассах ввели режим повышенной готовности

На трассах Челябинской области ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе Росавтодора.
«Росавтодор ввел режим повышенной готовности на федеральных трассах в Оренбургской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях. Причиной являются паводки», — сообщили в Росавтодоре.
Челябинский губернатор Алексей Текслер провел совещание с главами муниципалитетов 10 апреля. Глава региона поручил проверить плотины и дамбы на предмет их надежности и безопасности. На тот момент режим ЧС был введен в пяти муниципалитетах. В настоящее время ситуация с паводком стабилизировалась.
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