МИД РФ опроверг приостановку выдачи виз РФ гражданам Туркмении

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Владимир Арлазаров, интервью генерального директора компании Se smart engines. 16 февраля 2024. Москва, проверка документов, подлинность документов, проверка паспорта
В МИД РФ назвали информацию о прекращении выдачи виз гражданам Туркмении фейком Фото:

МИД РФ назвал информацию западных СМИ о приостановке выдачи виз РФ гражданам Туркмении фейком. В российском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что ни о каком временном прекращении этой работы не может быть речи.

«О том, что эта информация фейк, свидетельствует, например, статистика только по одной категории виз — учебных. За последние две недели консульским отделом посольства России в Туркменистане выдано 566 соответствующих виз… МИД России и МИД Туркменистана не вели и не ведут никаких обсуждений, переговоров об ужесточении режима двусторонних поездок граждан», — рассказывает ТАСС.

Издание уточняет, что фейк наряду с западными СМИ растиражировал, в частности, новостной сайт Turkmen News, зарегистрированный в Нидерландах и имеющий отношение к признанной нежелательной в России организации «Центр по исследованию коррупции и организованной преступности». В МИД РФ также отметили, что таким образом распространяются заведомо ложные тезисы для нанесения ущерба отношениям России с дружественным странами.

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МИД РФ назвал информацию западных СМИ о приостановке выдачи виз РФ гражданам Туркмении фейком. В российском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что ни о каком временном прекращении этой работы не может быть речи. «О том, что эта информация фейк, свидетельствует, например, статистика только по одной категории виз — учебных. За последние две недели консульским отделом посольства России в Туркменистане выдано 566 соответствующих виз… МИД России и МИД Туркменистана не вели и не ведут никаких обсуждений, переговоров об ужесточении режима двусторонних поездок граждан», — рассказывает ТАСС. Издание уточняет, что фейк наряду с западными СМИ растиражировал, в частности, новостной сайт Turkmen News, зарегистрированный в Нидерландах и имеющий отношение к признанной нежелательной в России организации «Центр по исследованию коррупции и организованной преступности». В МИД РФ также отметили, что таким образом распространяются заведомо ложные тезисы для нанесения ущерба отношениям России с дружественным странами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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