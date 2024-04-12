МИД РФ опроверг приостановку выдачи виз РФ гражданам Туркмении

12 апреля 2024 в 23:31 Размер текста - 17 +

В МИД РФ назвали информацию о прекращении выдачи виз гражданам Туркмении фейком Фото: Роман Наумов © URA.RU МИД РФ назвал информацию западных СМИ о приостановке выдачи виз РФ гражданам Туркмении фейком. В российском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что ни о каком временном прекращении этой работы не может быть речи. «О том, что эта информация фейк, свидетельствует, например, статистика только по одной категории виз — учебных. За последние две недели консульским отделом посольства России в Туркменистане выдано 566 соответствующих виз… МИД России и МИД Туркменистана не вели и не ведут никаких обсуждений, переговоров об ужесточении режима двусторонних поездок граждан», — рассказывает ТАСС. Издание уточняет, что фейк наряду с западными СМИ растиражировал, в частности, новостной сайт Turkmen News, зарегистрированный в Нидерландах и имеющий отношение к признанной нежелательной в России организации «Центр по исследованию коррупции и организованной преступности». В МИД РФ также отметили, что таким образом распространяются заведомо ложные тезисы для нанесения ущерба отношениям России с дружественным странами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

МИД РФ назвал информацию западных СМИ о приостановке выдачи виз РФ гражданам Туркмении фейком. В российском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что ни о каком временном прекращении этой работы не может быть речи. «О том, что эта информация фейк, свидетельствует, например, статистика только по одной категории виз — учебных. За последние две недели консульским отделом посольства России в Туркменистане выдано 566 соответствующих виз… МИД России и МИД Туркменистана не вели и не ведут никаких обсуждений, переговоров об ужесточении режима двусторонних поездок граждан», — рассказывает ТАСС. Издание уточняет, что фейк наряду с западными СМИ растиражировал, в частности, новостной сайт Turkmen News, зарегистрированный в Нидерландах и имеющий отношение к признанной нежелательной в России организации «Центр по исследованию коррупции и организованной преступности». В МИД РФ также отметили, что таким образом распространяются заведомо ложные тезисы для нанесения ущерба отношениям России с дружественным странами.