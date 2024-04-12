МИД РФ опроверг приостановку выдачи виз РФ гражданам Туркмении

МИД РФ назвал информацию западных СМИ о приостановке выдачи виз РФ гражданам Туркмении фейком. В российском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что ни о каком временном прекращении этой работы не может быть речи.
«О том, что эта информация фейк, свидетельствует, например, статистика только по одной категории виз — учебных. За последние две недели консульским отделом посольства России в Туркменистане выдано 566 соответствующих виз… МИД России и МИД Туркменистана не вели и не ведут никаких обсуждений, переговоров об ужесточении режима двусторонних поездок граждан», — рассказывает ТАСС.
Издание уточняет, что фейк наряду с западными СМИ растиражировал, в частности, новостной сайт Turkmen News, зарегистрированный в Нидерландах и имеющий отношение к признанной нежелательной в России организации «Центр по исследованию коррупции и организованной преступности». В МИД РФ также отметили, что таким образом распространяются заведомо ложные тезисы для нанесения ущерба отношениям России с дружественным странами.
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