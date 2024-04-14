ВСУ атакуют Запорожскую АЭС более 100 дронами в неделю

Гендиректор ЗАЭС Исаев: в районе станции фиксируют 120 беспилотников в неделю

14 апреля 2024 в 20:41 Размер текста - 17 +

ВСУ атакуют ЗАЭС более 100 дронами в неделю Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ запускают в сторону Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) около 120 беспилотников в неделю. Об этом сообщил гендиректор АЭС Владислав Исаев. «Порядка 120 дронов в неделю фиксируются в районе Запорожской АЭС», — заявил Владислав Исаев. Его слова приводит РИА Новости. В апреле ВСУ начали активно атаковать беспилотниками Запорожскую АЭС. Глава проектного офиса по региональной политике и развитию территорий концерна «Росэнергоатом» и депутат заксобрания Запорожской области Роман Карчаа назвал эти налеты актами государственного терроризма, пишет телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ запускают в сторону Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) около 120 беспилотников в неделю. Об этом сообщил гендиректор АЭС Владислав Исаев. «Порядка 120 дронов в неделю фиксируются в районе Запорожской АЭС», — заявил Владислав Исаев. Его слова приводит РИА Новости. В апреле ВСУ начали активно атаковать беспилотниками Запорожскую АЭС. Глава проектного офиса по региональной политике и развитию территорий концерна «Росэнергоатом» и депутат заксобрания Запорожской области Роман Карчаа назвал эти налеты актами государственного терроризма, пишет телеканал 360.