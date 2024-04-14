ВСУ атакуют Запорожскую АЭС более 100 дронами в неделю

ВСУ атакуют ЗАЭС более 100 дронами в неделю
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ запускают в сторону Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) около 120 беспилотников в неделю. Об этом сообщил гендиректор АЭС Владислав Исаев.
«Порядка 120 дронов в неделю фиксируются в районе Запорожской АЭС», — заявил Владислав Исаев. Его слова приводит РИА Новости.
В апреле ВСУ начали активно атаковать беспилотниками Запорожскую АЭС. Глава проектного офиса по региональной политике и развитию территорий концерна «Росэнергоатом» и депутат заксобрания Запорожской области Роман Карчаа назвал эти налеты актами государственного терроризма, пишет телеканал 360.
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