ВСУ атакуют Запорожскую АЭС более 100 дронами в неделю

Гендиректор ЗАЭС Исаев: в районе станции фиксируют 120 беспилотников в неделю
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстрел Энергодара (29/08) и ЗАЭС. Энергодар, АЭС, заэс, магатэ, энергодар
ВСУ атакуют ЗАЭС более 100 дронами в неделю Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ запускают в сторону Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) около 120 беспилотников в неделю. Об этом сообщил гендиректор АЭС Владислав Исаев.

«Порядка 120 дронов в неделю фиксируются в районе Запорожской АЭС», — заявил Владислав Исаев. Его слова приводит РИА Новости.

В апреле ВСУ начали активно атаковать беспилотниками Запорожскую АЭС. Глава проектного офиса по региональной политике и развитию территорий концерна «Росэнергоатом» и депутат заксобрания Запорожской области Роман Карчаа назвал эти налеты актами государственного терроризма, пишет телеканал 360.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ запускают в сторону Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) около 120 беспилотников в неделю. Об этом сообщил гендиректор АЭС Владислав Исаев. «Порядка 120 дронов в неделю фиксируются в районе Запорожской АЭС», — заявил Владислав Исаев. Его слова приводит РИА Новости. В апреле ВСУ начали активно атаковать беспилотниками Запорожскую АЭС. Глава проектного офиса по региональной политике и развитию территорий концерна «Росэнергоатом» и депутат заксобрания Запорожской области Роман Карчаа назвал эти налеты актами государственного терроризма, пишет телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...