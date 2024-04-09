Челябинская модель Ирина Шейк поделилась снимком из детства. Фото

09 апреля 2024 в 16:36 Размер текста - 17 +

Модель Ирина Шейк выложила в своих соцсетях фотографию школьных лет Фото: социальные сети Ирины Шейк Модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), уроженка Еманжелинска Челябинской области, опубликовала свою детскую фотографию. Снимками она поделилась на своей странице в социальных сетях. «Send it to ya doc», — подписала Шейк свою историю на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Модель не объяснила значение этой надписи. На фотографии Ирина Шейк запечатлена в школе за партой и букварем в руках. Она одета в форму с белым фартуком, а на ее голове прическа с белым бантом. Ранее Шейк уже делилась архивными семейными снимками. На одной из фотографий оказались мать модели и домашний питомец. Шейк показала свою детскую фотографию с букварем Фото: Ирина Шейк в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), уроженка Еманжелинска Челябинской области, опубликовала свою детскую фотографию. Снимками она поделилась на своей странице в социальных сетях. «Send it to ya doc», — подписала Шейк свою историю на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Модель не объяснила значение этой надписи. На фотографии Ирина Шейк запечатлена в школе за партой и букварем в руках. Она одета в форму с белым фартуком, а на ее голове прическа с белым бантом. Ранее Шейк уже делилась архивными семейными снимками. На одной из фотографий оказались мать модели и домашний питомец.