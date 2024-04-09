Челябинская модель Ирина Шейк поделилась снимком из детства. Фото

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Шейк Ирина, шейк ирина
Модель Ирина Шейк выложила в своих соцсетях фотографию школьных лет Фото:

Модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), уроженка Еманжелинска Челябинской области, опубликовала свою детскую фотографию. Снимками она поделилась на своей странице в социальных сетях.

«Send it to ya doc», — подписала Шейк свою историю на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Модель не объяснила значение этой надписи.

На фотографии Ирина Шейк запечатлена в школе за партой и букварем в руках. Она одета в форму с белым фартуком, а на ее голове прическа с белым бантом.

Ранее Шейк уже делилась архивными семейными снимками. На одной из фотографий оказались мать модели и домашний питомец.

Шейк показала свою детскую фотографию с букварем
Шейк показала свою детскую фотографию с букварем
Фото:

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Модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), уроженка Еманжелинска Челябинской области, опубликовала свою детскую фотографию. Снимками она поделилась на своей странице в социальных сетях. «Send it to ya doc», — подписала Шейк свою историю на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Модель не объяснила значение этой надписи. На фотографии Ирина Шейк запечатлена в школе за партой и букварем в руках. Она одета в форму с белым фартуком, а на ее голове прическа с белым бантом. Ранее Шейк уже делилась архивными семейными снимками. На одной из фотографий оказались мать модели и домашний питомец.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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