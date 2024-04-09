Модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), уроженка Еманжелинска Челябинской области, опубликовала свою детскую фотографию. Снимками она поделилась на своей странице в социальных сетях.
«Send it to ya doc», — подписала Шейк свою историю на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Модель не объяснила значение этой надписи.
На фотографии Ирина Шейк запечатлена в школе за партой и букварем в руках. Она одета в форму с белым фартуком, а на ее голове прическа с белым бантом.
Ранее Шейк уже делилась архивными семейными снимками. На одной из фотографий оказались мать модели и домашний питомец.
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